Gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± elektriÄŸi yÃ¼zde 50 indirimli kullanacak

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gazi ve ÅŸehit olan vatandaÅŸlarÄ±n ailelerine tÃ¼kettikleri elektriÄŸin yÃ¼zde 50'sini EPDK karÅŸÄ±layacak.

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (EPDK), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ülkesi ve milleti için hayatÄ±nÄ± kaybederek ÅŸehitlik mertebesine eriÅŸen vatandaÅŸlarÄ±n aileleri ile gazilerin ikametgâhlarÄ±nda tükettikleri elektriÄŸi yüzde 50 ucuz kullanmalarÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. EPDK, Emekli SandÄ±ÄŸÄ± veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kendilerine ÅŸehit veya gazi maaÅŸÄ±nÄ±n baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belgelenmesi koÅŸuluyla ÅŸehit aileleri, gaziler ve dul eÅŸlerinin ikamet ettiÄŸi meskeninde tüketilen elektrik enerjisinin, alt abone grubu kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ±na karar verdi.

TARÄ°FELER DÜZENLENDÄ°

DaÄŸÄ±tÄ±m lisansÄ± sahibi tüzel kiÅŸiler ve görevli tedarik ÅŸirketlerinin tarife uygulamalarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarda deÄŸiÅŸiklik yapan Kurum, daha önce terör ÅŸehitlerinin yakÄ±nlarÄ± ve gazilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± "Åžehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubu"na 15 Temmuz ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazilerini de dahil etti. EPDK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Düzenlemeyle 15 Temmuz darbe giriÅŸimi neticesinde ülkesi ve milleti için hayatÄ±nÄ± kaybederek ÅŸehitlik mertebesine eriÅŸen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aileleri ve yine aynÄ± hain teÅŸebbüs nedeniyle ülkesi ve milleti için yaralanÄ±p gazilik payesi alan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, ikametgâhlarÄ±nda tükettikleri elektrik enerjisi için 667 ve 675 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda indirimli ÅŸehit aileleri ve muharip/ malul gaziler tarifesinden yararlanacaklardÄ±r" ifadelerine yer verildi. Düzenlemeyle bundan böyle 15 Temmuz ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gazileri de ucuz elektrik kullanacak. Normal konut sahipleri 1 kilovat saat baÅŸÄ±na elektriÄŸe vergiler hariç 33.18 kuruÅŸ öderken, ÅŸehit aileleri ve gaziler ise 15.95 kuruÅŸ ödeyecek.

ELEKTRÄ°ÄžE ZAM YOK

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak tarihi itibariyle elektriÄŸe zam uygulanmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. EPDK ayrÄ±ca, tek terimli tek zamanlÄ± alçak gerilimden baÄŸlÄ± mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceÄŸi vergi ve fonlar dahil toplam tutarÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi 2017'de de yaklaÅŸÄ±k 41 lira olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Elektrik fiyatlarÄ±na son olarak geçen yÄ±l baÅŸÄ±nda yüzde 6.8 oranÄ±nda zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.