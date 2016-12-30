Yeni yÄ±lda hÃ¼kÃ¼metten evlenenlere ve emekliye maddi yardÄ±m geliyor

Devletten evlenenlere, iÅŸsiz ve Ã§alÄ±ÅŸan annelere ayrÄ±ca emekliye bÃ¼yÃ¼k destek geliyor.

Bankada hesap açÄ±p 3-5 yÄ±l düzenli birikim yapanlara, evlendiklerinde ve evini aldÄ±klarÄ±nda devlet maddi destek saÄŸlÄ±yor. Uygulama bu yÄ±l hayata geçti, hesaplar açÄ±lmaya baÅŸladÄ±.Devlet katkÄ±sÄ± üst sÄ±nÄ±rÄ±, 5 yÄ±llÄ±k birikimde çeyiz hesabÄ± için 5 bin 481, konut hesabÄ± için 15 bin 575 liraya çÄ±kacak. Çiftler bunlardan ayrÄ± ayrÄ± yararlanÄ±p, tutarÄ± 2'ye katlayabilecek. Çeyiz hesabÄ± katkÄ±sÄ± ve konut hesabÄ± katkÄ±sÄ± ile çiftler böylece 42 bin 112 lira destek alabilecek

EVDE HASTA BAKANA 933 LÄ°RA

2016 yÄ±lÄ± için bir yakÄ±nÄ±na bakana 932.59 lira maaÅŸ veriliyor. Bu maaÅŸtan yararlanmak için hastanÄ±n kendi kendine bakamayacak durumda olmasÄ± ve engelliler için de en az yüzde 50 engelli raporu alÄ±nmasÄ± gerekiyor. ParayÄ± alabilmek için eve giren gelir yaÅŸayanlarÄ±n sayÄ±sÄ±na bölünüyor ve bunun 784.97 liradan az olmasÄ± gerekiyor.

Ä°ÅžSÄ°Z ANNEYE 722 LÄ°RA

Devlet anne olanlara maddi destek saÄŸlÄ±yor. Çocuk sahibi olan kadÄ±nlar çalÄ±ÅŸsÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±n devletten çifte ödeme alÄ±yor. Annelere çocuk sayÄ±sÄ±na göre 300 ile 600 lira arasÄ±nda doÄŸum yardÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±rken; süt parasÄ± olarak da 122 lira ödeniyor. DoÄŸum yapan her kadÄ±na sigortalÄ± olsun olmasÄ±n ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 lira veriliyor. Buna ek olarak 122 lira da süt parasÄ± veriliyor. Toplamda 722 lira ödeme yapÄ±lÄ±yor.

ÇALIÅžAN ANNEYE 4 BÄ°N 821 LÄ°RA

Anne olan kadÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±yorsa süt parasÄ± ve doÄŸum yardÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir üçüncü destek daha devreye giriyor. ÇalÄ±ÅŸÄ±rken anne olanlar geçici iÅŸ göremezlik ödeneÄŸi de alÄ±yor. DoÄŸum öncesi 8 ve sonrasÄ±nda 8 olmak üzere toplamda 16 hafta izin kullanan anneler 4 bin 99 lira geçici iÅŸ görmezlik ödeneÄŸi alÄ±yor. Ä°lk çocuÄŸu için anne 4 bin 521 lira alÄ±rken üçüncü çocuÄŸu olmuÅŸsa eline geçecek para 4 bin 821 liraya çÄ±kÄ±yor.

YETÄ°ME ÇEYÄ°Z PARASI

Yetim kalan kÄ±z çocuklarÄ±na maaÅŸ baÄŸlanÄ±rken, evlenmeleri durumunda 'çeyiz parasÄ±' denilen ödeme yapÄ±lÄ±yor. Bu ödenek SSK veya BaÄŸkur'lu anne veya babasÄ±nÄ±n vefatÄ± nedeniyle yetim maaÅŸÄ± alan kÄ±z çocuklarÄ±na veriliyor. KÄ±z çocuklarÄ± evlendiklerinde yetim maaÅŸlarÄ± kesiliyor. Bu kesilen maaÅŸÄ±n 2 yÄ±llÄ±k tutarÄ± yani 24 maaÅŸ, kÄ±z çocuÄŸuna evlendiÄŸinde toplu olarak peÅŸin ödeniyor. Para sadece bir kez veriliyor.

EMEKLÄ°LÄ°K DESTEÄžÄ°

1 Ocak itibarÄ±yla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 45 yaÅŸ altÄ± çalÄ±ÅŸanlara zorunlu olacak. Sisteme girmek zorunlu ancak 2 ay içinde çÄ±kma hakkÄ± olacak. Sistemde kalan devlet her ay yatÄ±rÄ±lan prime ek yüzde 25 katkÄ± yapacak. Buna ek olarak bir seferlik 1000 lira emeklilik desteÄŸi saÄŸlanacak.

HER YAÅžLIYA MAAÅž VAR

YaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle herhangi bir iÅŸte çalÄ±ÅŸamayan ve geliri olmayanlara devlet tarafÄ±ndan 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± veriliyor. AylÄ±k geliri 392 TL'nin altÄ±nda kalan, eÅŸinden ve baÅŸka bir yerden geliri olmayanlar bu maaÅŸÄ± alabiliyor. 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± 3 ayda bir 652.44 TL olarak ödeniyor. 65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± almak isteyen vatandaÅŸlar bulunduklarÄ± ilçenin kaymakamlÄ±klarÄ±na ve vakÄ±flara baÅŸvuruda bulunabilir.