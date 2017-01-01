Zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takmayanlar zamlÄ± ceza Ã¶deyecek

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yeni yÃ¶netmeliÄŸine gÃ¶re, zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takmayanlar zamlanan cezayÄ± Ã¶deyecek.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve 2012'de yürürlüÄŸe giren "AraçlarÄ±n Yüklenmesine Ä°liÅŸkin Ölçü ve Usuller ile TartÄ± ve Boyut Ölçüm ToleranslarÄ± HakkÄ±nda Yönetmelik"e göre, kar lastiÄŸi takÄ±lmamÄ±ÅŸ ticari araçlarÄ±n yola devam etmelerine izin verilmeyecek.Kurala uymayan araçlarÄ±n iÅŸletmecilerine 1 AralÄ±k itibarÄ±yla uygulanan 602 liralÄ±k ceza, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klanan yüzde 3,83'lük yeniden deÄŸerleme oranÄ± çerçevesinde 1 Ocak 2017 itibarÄ±yla 625 lira olacak.

HAVA ÅžARTLARINA GÖRE 1 AY UZATILABÄ°LÄ°R

KÄ±ÅŸ lastiÄŸi takma zorunluluÄŸu, ÅŸehirler arasÄ± yük ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araçlarÄ± kapsÄ±yor. Buna göre, söz konusu araçlarda her yÄ±l 1 AralÄ±k-1 Nisan tarihleri arasÄ±nda zorunlu olarak kÄ±ÅŸ lastiÄŸi kullanÄ±lÄ±yor. Hava ÅŸartlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak söz konusu süre, BakanlÄ±k tarafÄ±ndan 1 ay uzatÄ±labilecek.Motorlu Araç SatÄ±cÄ±larÄ± Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Erkoç, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, araçlarda kÄ±ÅŸ lastiÄŸi kullanmanÄ±n önemine dikkati çekerek, kÄ±ÅŸ aylarÄ±ndaki trafik kazalarÄ±nÄ±n çoÄŸunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"KIÅž LASTÄ°ÄžÄ° GÜVENLÄ° YOLCULUÄžUN GARANTÄ° EDER"

Mevsimine göre yaz ve kÄ±ÅŸ lastiÄŸi kullanmanÄ±n lastiklerin kilometre performansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Erkoç, "KÄ±ÅŸ lastikleri, düÅŸük sÄ±caklÄ±klarda Ä±slak, karlÄ±, çamurlu ve kuru zeminlere aktif olarak cevap verir. KÄ±ÅŸ lastikleri zaten bu tür yol ve hava ÅŸartlarÄ± için üretilmiÅŸtir, özellikle 7 derecenin altÄ±ndaki düÅŸük sÄ±caklÄ±klarda Ä±slak, karlÄ±, çamurlu ve buzlu zeminlerde daha iyi tutunma ve dolayÄ±sÄ±yla güvenli sürüÅŸ saÄŸlar. KÄ±ÅŸ lastiÄŸinin özel sÄ±rt deseni soÄŸuk kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda olumsuz yol ÅŸartlarÄ±nda güvenli yolculuÄŸu garanti eder." diye konuÅŸtu.Erkoç, sürücüleri kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takmalarÄ± konusunda uyararak, lastik alÄ±nÄ±rken tarihine de mutlaka bakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Erkoç, bekletilmiÅŸ, ömrü dolmuÅŸ lastiklerin balans ayarÄ±nÄ±n tutmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ARAÇ MUAYENESÄ°NDE YENÄ° ÜCRETLER

Karayolu TaÅŸÄ±ma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerle düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri için de yeni yÄ±lda yeni tarife geçerli olacak. Söz konusu ücretlerde, yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lacak.YarÄ±ndan itibaren muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 258,42 liradan 267,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlÄ± taÅŸÄ±t, arazi taÅŸÄ±tÄ±, römork ve yarÄ± römorklarda 191,16 liradan 198,24 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 97,94 liradan 101,48 liraya yükselecek. Araç muayene iÅŸletme yetki belgesi ile geçici iÅŸletme yetki belgesi 120'ÅŸer lira, yola elveriÅŸlilik muayenesi yetki belgesi de 24 bin 613 lira olacak.