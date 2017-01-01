Bakan Ahmet Arslan Avrasya TÃ¼neli gelirinin nereye aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Bakan Ahmet Arslan, Avrasya TÃ¼neli'nden kazanÄ±lan gelirin Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ÅŸehit ve gazi aileleriyle ilgili dÃ¼zenlediÄŸi kampanyaya aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "Avrasya Tüneli'nden günlük ortalama 24 bin araç geçiyor. Burada toplanan yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon lira, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ÅŸehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlediÄŸi kampanyaya aktarÄ±lacak." dedi. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, TCDD Kule Restoran'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"GARANTÄ°YE KADAR OLAN RAKAM DEVLETÄ°N SORUMLULUÄžUNDADIR"

Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçiÅŸ ücretlerindeki indirimde maliyetin kim tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± sorusu üzerine Arslan, Yap-Ä°ÅŸlet-Devret (YÄ°D) modeliyle kamu özel sektör iÅŸbirliÄŸiyle yapÄ±lan projelerde risklerin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Arslan, söz konusu projelerin YÄ°D modeliyle yapÄ±lmamasÄ± halinde öz kaynaklarla gerçekleÅŸtirileceÄŸini ancak bunlar için kaynak bulunmasÄ±nÄ±n zor olacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Garantilerin bu amaçla verildiÄŸine dikkati çeken Arslan, "Garantiye kadar olan rakam, devlet olarak bizim sorumluluÄŸumuzda. Biz, yükleniciyle bu saatten sonra masaya oturup, hadi fiyat düÅŸür deme lüksümüz yok. Orada bir kaybÄ±mÄ±z yok, fiyatÄ± düÅŸürdük, sürüm artacak. Biz dolayÄ±sÄ±yla trafik artÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklÄ± aslÄ±nda elde ettiÄŸimiz toplam gelir, daha da artacak. Buna mukabil o insanlarÄ±mÄ±z, körfezde 90 kilometreyi dolaÅŸmayarak, yakÄ±t tasarrufuyla milli ekonomiye katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaklar." diye konuÅŸtu.

ÅžEHÄ°T VE GAZÄ° AÄ°LELERÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° DÜZENLENEN KAMPANYA

Avrasya Tüneli'nden günlük ortalama 24 bin araç geçtiÄŸine iÅŸaret eden Arslan, buradan 22-31 AralÄ±k'ta elde edilen yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon liralÄ±k gelirin Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ÅŸehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlediÄŸi kampanyaya aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Bakan Arslan bir soru üzerine Türksat'Ä±n da Türk lirasÄ±nÄ± desteklemek için televizyon kanallarÄ±nÄ±n kira bedellerinde dolar kurunu 3,30 lirada sabit tutacaklarÄ±nÄ± söyledi.