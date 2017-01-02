Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ±na zam geldi

Asgari Ã¼crete getirilen zammÄ±n ardÄ±ndan iÅŸsizlik maaÅŸÄ± da arttÄ±.

Asgari ücret 2016 yÄ±lÄ±nda da yüzde 30 artÄ±ÅŸla 1300 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l geçerli olacak asgari ücret de geçen hafta 104 lira artÄ±ÅŸla net 1404 lira olarak belirlendi. ArtÄ±ÅŸ yüzde 8. bu ücret bir yÄ±l boyunca deÄŸiÅŸmeyecek. Ä°ki yÄ±l öncesine kadar hem Ocak'ta hem de Temmuz'da ayrÄ± ayrÄ± zam yapÄ±lÄ±yordu. ArtÄ±k bir yÄ±llÄ±k ücretler belirleniyor. Asgari ücretteki artÄ±ÅŸla birlikte çalÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki tüm hesaplar deÄŸiÅŸti. ÖrneÄŸin 1318 TL ödenen en yüksek iÅŸsizlik maaÅŸÄ± 1421 TL olacak.

BAÄžKUR PRÄ°MÄ° YÜKSELDÄ°

Serbest meslek erbabÄ±, ÅŸirket ortaklarÄ±, avukat, muhtar, esnaf BaÄŸkur primi ödüyor. Asgari ücretteki artÄ±ÅŸ BaÄŸkur primlerini de artÄ±rÄ±yor. Buna göre; geçen yÄ±lÄ±n 568 lira olan en düÅŸük prim 613.23 liraya çÄ±kacak. Primini düzenli ödeyen indirimden yararlanacak ve 525 lira ödeyecek. En yüksek BaÄŸkur primi 1599.28 lira olacak. TarÄ±m BaÄŸkur primi en düÅŸük 491 lira olacak, düzenli ödeme yapanÄ±n ki 419 liraya inecek.

DAHA ÇOK BES KESÄ°NTÄ°SÄ°

Bireysel Emeklüik Sistemi (BES), 1000 kiÅŸi ve üzeri çalÄ±ÅŸanÄ± olan firmalarda 1 Ocak itibarÄ±yla otomatik hale geldi. SÄ±rayla tüm ÅŸirketler sisteme dahil olacak. Bu ÅŸirketlerdeki çalÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸÄ±ndan prime esas kazancÄ±n yüzde 3 oranÄ±nda kesinti yapacak. Asgari ücretliden kesilecek tutar 53.32 lira olacak.En yüksek kesinti ise 399.9 lira. Devlet aylÄ±k kesintinin yüzde 25'i kadar katkÄ± saÄŸlayacak. 2017'de alÄ±nabilecek en yüksek devlet katkÄ±sÄ± 5332 lira olacak.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K MAAÅžINA ZAM

Asgari ücretteki artÄ±ÅŸla birlikte iÅŸsizlik maaÅŸÄ± zamlandÄ±. Buna göre; en yüksek iÅŸsizlik maaÅŸÄ± 1318 liradan 1421 liraya, en düÅŸük 659 liradan 710 liraya çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸsiz kalanÄ±n maaÅŸÄ± ne olursa olsun bu iki limitin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lamÄ±yor. DoÄŸum ve askerlik borçlanmasÄ± pahalandÄ± DoÄŸum ve askerlik borçlanmasÄ± emeklilik için zaman ve prim kazandÄ±rÄ±yor. BorçlanmanÄ±n bir bedeli var. Bu bedel, 1 Ocak itibarÄ±yla arttÄ±. 2017'de doÄŸum veya askerlik borçlanmasÄ± yapacak bir kiÅŸi SGK'ya bir günlük borçlanma için en az 18.96 lira ödeyecek. ÖrneÄŸin; 18 ay askerlik yapan bir sigortalÄ± borçlanmak için 10 bin 238 lira ödeyecek. 2016'ya göre artÄ±ÅŸ 751 lira. Tek çocuk için borçlanan anne 2016'ya göre 1002 lira fazla yani 13 bin 651 lira ödeyecek

Ä°STEÄžE BAÄžLI OLAN 569 LÄ°RA ÖDEYECEK

Asgari ücret artÄ±nca isteÄŸe baÄŸlÄ± sigortalüarÄ±n da SGK'ya ödedikleri prim artacak. Bu kapsamdaki BaÄŸkurlu, aylÄ±k 569 lira ödeyecek. El emeÄŸiyle üretim yapÄ±p (örgü, dantel, mantÄ± gibi) satanlar 24 gün üzerinden 455 lira ödeyip 30 gün üzerinden sigortalÄ± sayÄ±lacak

65 YAÅž ALMAK KOLAYLAÅžTI

65 yaÅŸ aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanabilmesi için 65 yaÅŸ üstü kiÅŸinin ve varsa eÅŸinin gelirine bakÄ±lÄ±yor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGÎ hariç) üçte birinden düÅŸük olmasÄ± gerekiyor. 1 Ocak itibarÄ±yla bu sÄ±nÄ±r 423.5 liraya çÄ±ktÄ±. Geçen yÄ±l 392 liraydÄ±. Gelir ÅŸartÄ±nÄ± aÅŸmak artÄ±k daha kolay.

GELÄ°R TESTÄ°NE SINIR 592

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hane kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen gelir asgari ücretin (1777.5 TL) birinden düÅŸük olan kiÅŸilerin primleri devlet tarafÄ±ndan ödeniyor. Ocak itibarÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hane içerisindeki kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen gelir 592 liranÄ±n altÄ±nda olan kiÅŸilerin primleri devlet tarafÄ±ndan ödenecek.

GÜNDELÄ°KÇÄ° PRÄ°MÄ°

Ocak itibarÄ±yla evinde ayda 1 gün sigortalÄ± gündelikçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸinin ödemesi gereken prim miktarÄ± 1.18 liraya çÄ±ktÄ±. 30 gün asgari ücretten gündelikçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran bir kiÅŸi ise 666 lira prim ödeyecek.

HERKESE YARADI

Asgari ücretteki yüzde 8'lik artÄ±ÅŸ Asgari Geçim Ä°ndirimini (AGÎ) yukarÄ± çekecek. Asgari Geçim Ä°ndirimi, bireyin veya geçim düzeyini saÄŸlayacak bölümün toplam gelirden düÅŸülerek vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± anlam ma geliyor. BaÅŸka ifadeyle devletin bir çalÄ±ÅŸana bakmakla yükümlü olduÄŸu kiÅŸilere bakarak, çalÄ±ÅŸanÄ±n ödediÄŸi Gelir Vergisi'nin çalÄ±ÅŸana iade edilmesi.