SEDAÅž elektrik kesintilerinin nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

SedaÅŸ, elektrik kesintilerinin nedeninin karÄ±n iletkenlere yapÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

SEDAÅž, Kocaeli'de karÄ±n elektrik ÅŸebekesinde oluÅŸturduÄŸu hasarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için zorlu kÄ±ÅŸ ve doÄŸa koÅŸullarÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. Tüketicilerin maÄŸduriyetinin önlenmesine yönelik yapÄ±lan yenileme ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, kar fÄ±rtÄ±nasÄ± ile birleÅŸen, buz yükünün ÅŸebekeye verdiÄŸi hasarlarÄ±n giderilmesi ve enerjinin sürekliliÄŸini saÄŸlamak için Ä°zmit’in çevre köylerinde gece gündüz çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. SEDAÅž, 105 ekip ve 212 personelle çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürürken, buz yükünün elektrik hatlarÄ±nda yarattÄ±ÄŸÄ± hasar da fotoÄŸraflanarak belgelendi.

BUZ YÜKÜ HASAR VERDÄ°

SEDAÅž'tan yapÄ±lan açÄ±klamada, eksi 4 derecenin altÄ±ndaki soÄŸuklukta yaÄŸan sulu karÄ±n iletkenlere yapÄ±ÅŸmasÄ± sonucu buz oluÅŸtuÄŸu, buz yükünün yarattÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n iletim hatlarÄ±na zarar verdiÄŸi belirtildi. Ä°ki direk arasÄ±nda yüzlerce kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa ulaÅŸan buz yükünün direkler arasÄ±ndaki iletkenleri koparttÄ±ÄŸÄ±, izolatörleri kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, izolatörlerin baÄŸlÄ± olduÄŸu traversleri ve direÄŸi yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TEÄ°AÅž HASAR GÖREN HATLARI ONARIYOR

Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada ise PerÅŸembe günü baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± ortaya çÄ±kan sorunlarÄ±n ara vermeksizin giderilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, TEÄ°AÅž'Ä±n Ä°stanbul'u ve Gebze OSB'leri besleyen 7 yüksek gerilim hattÄ±nÄ±n birinin devreye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, ikinci hattaki arÄ±zanÄ±n giderildiÄŸi, üçüncü hattÄ±n da devreye alÄ±nmasÄ±yla enerji aktarÄ±mÄ±nda önemli bir aÅŸamanÄ±n kaydedilmiÅŸ olacaÄŸÄ± ifade edildi. TEÄ°AÅž'Ä±n çeÅŸitli illerden Kocaeli'ne sevk ettiÄŸi 200'e yakÄ±n personele Kocaeli ValiliÄŸi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nce destek verildiÄŸi, dün yaÅŸanan bir kazada ise TEÄ°AÅž'Ä±n 3 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan birinin taburcu edildiÄŸi, 2 iÅŸçinin tedavilerinin devam ettiÄŸi belirtildi.