Ana Sayfa | EKONOMÄ° 02/01/2017 12:22

Eskihisar TopÃ§ular araba vapuru seferleri ve Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§iÅŸlere bÃ¼yÃ¼k indirim


UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne ve araba vapuru seferlerinde indirim olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°zmit Körfezi'nin karayolu geçiÅŸini saÄŸlayan Osmangazi Köprüsü ücretleri 1 Ocak'tan itibaren 89 liradan 65,65 liraya düÅŸürüldü. Körfezde, Eskihisar- Topçular arasÄ±nda araba vapuru seferleri yapan Ä°DO da taÅŸÄ±ma ücretlerine yüzde 25 indirim yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile duyurdu. Ä°ndirimle otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira oldu. GidiÅŸ- dönüÅŸ bileti tercih edilirse ücret 80 lira olacak.

BAKAN ARSLAN AÇIKLAMIÅžTI

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "Osmangazi Köprüsü'nde yarÄ±ndan itibaren yüzde 20 indirim yapÄ±lacak. 65 lira 65 kuruÅŸ olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiÅŸ ücreti ise 15 lira 95 kuruÅŸ olacak" demiÅŸti.

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SEDAÅž elektrik kesintilerinin nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

SedaÅŸ, elektrik kesintilerinin nedeninin karÄ±n iletkenlere yapÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.


Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ±na zam geldi

Asgari Ã¼crete getirilen zammÄ±n ardÄ±ndan iÅŸsizlik maaÅŸÄ± da arttÄ±.


Bakan Ahmet Arslan Avrasya TÃ¼neli gelirinin nereye aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Bakan Ahmet Arslan, Avrasya TÃ¼neli'nden kazanÄ±lan gelirin Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ÅŸehit ve gazi aileleriyle ilgili dÃ¼zenlediÄŸi kampanyaya aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.