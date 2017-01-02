Eskihisar TopÃ§ular araba vapuru seferleri ve Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§iÅŸlere bÃ¼yÃ¼k indirim

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne ve araba vapuru seferlerinde indirim olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°zmit Körfezi'nin karayolu geçiÅŸini saÄŸlayan Osmangazi Köprüsü ücretleri 1 Ocak'tan itibaren 89 liradan 65,65 liraya düÅŸürüldü. Körfezde, Eskihisar- Topçular arasÄ±nda araba vapuru seferleri yapan Ä°DO da taÅŸÄ±ma ücretlerine yüzde 25 indirim yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile duyurdu. Ä°ndirimle otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira oldu. GidiÅŸ- dönüÅŸ bileti tercih edilirse ücret 80 lira olacak.

BAKAN ARSLAN AÇIKLAMIÅžTI

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "Osmangazi Köprüsü'nde yarÄ±ndan itibaren yüzde 20 indirim yapÄ±lacak. 65 lira 65 kuruÅŸ olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiÅŸ ücreti ise 15 lira 95 kuruÅŸ olacak" demiÅŸti.