Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§iÅŸ fiyatÄ± belli oldu

Avrasya TÃ¼nelinin geÃ§iÅŸ Ã¼creti otomobiller iÃ§in 16,60 lira, minibÃ¼sler iÃ§in ise 24,90 lira olarak uygulanacak.

20 AralÄ±k'ta açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen Avrasya Tüneli'nde otomobiller için 15 lira olan geçiÅŸ ücreti 16,60 lira, minibüsler için ise 22,50 lira olan geçiÅŸ ücreti 24,90 lira olarak uygulanacak.UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 20 AralÄ±k 2016'da açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Avrasya Tüp Tüneli'nden bugüne kadar 15 lira olarak uygulanan geçiÅŸ ücretleri tekrar belirlendi.

1 ÅžUBAT 2018'E KADAR GEÇERLÄ° OLACAK

Buna göre, yarÄ±n saat 07.00 itibarÄ±yla otomobiller için 15 lira olan geçiÅŸ ücreti 16,60 lira, minibüsler için 22,50 lira olan geçiÅŸ ücreti 24,90 lira olarak uygulanacak. Söz konusu ücretler, 1 Åžubat 2018'e kadar geçerli olacak.

ELDE EDÄ°LEN GELÄ°R ÅžEHÄ°T AÄ°LELERÄ°NE VE GAZÄ°LERE AKTARILACAK

AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndan bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçiÅŸlerinden elde edilen gelir ise daha önce açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± üzere Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ÅŸehit aileleri ve gaziler için açÄ±lan hesaba aktarÄ±lacak.