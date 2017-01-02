Ana Sayfa | EKONOMÄ° 02/01/2017 23:10

Irak'Ä±n her yerinde elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor iÅŸte nedeni


Ä°ran, Irak'a 1 milyar dolarlÄ±k borcundan dolayÄ± elektriÄŸini tamamen kesti.

Irak Elektrik BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Musab Muderis, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°ran, Irak'Ä±n biriken yaklaÅŸÄ±k 1 milyar dolarlÄ±k borcundan dolayÄ± 5 ana hatla verdiÄŸi bin 200 megavat elektriÄŸi tamamen kesti." ifadelerini kullandÄ±.

100 MÄ°LYON DOLARLIK ÖDEME YAPILDI

ElektriÄŸin tamamen kesilmemesi için Irak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±yla görüÅŸtüklerini belirten Muderis, "Ä°ran'a daha önce 100 milyon dolarlÄ±k borç ödemesi yapÄ±ldÄ±. Ancak biriken borç için herhangi bir kaynak temin edilmedi." dedi. Ä°ran, 27 Temmuz 2016 tarihinde, Irak'Ä±n biriken borcunu ödememesinden dolayÄ± geçici bir süreliÄŸine "HürremÅŸehr-Basra ve Kerhat el-Emar hattÄ±" üzerinden verdiÄŸi elektriÄŸi kesmiÅŸti.

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