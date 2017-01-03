2016 yÄ±lÄ±nÄ±n enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik EntitÃ¼sÃ¼ yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda enflasyon verilerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Ä°statistik Entitüsü, AralÄ±k ayÄ± enflasyon verisini açÄ±kladÄ±. Buna göre AralÄ±k ayÄ±nda enflasyon yüzde 1.64 arttÄ±. AralÄ±k ayÄ±nda enflasyon yÄ±llÄ±k bazda ise yüzde 8,53 arttÄ±. Beklenti yüzde 7,6 oranÄ±nda gerçekleÅŸmesiydi.TÜFE'de 2016 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na göre yüzde 8,53, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 8,53 ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre yüzde 7,78 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

EN YÜKSEK ARTIÅž ALKOLLÜ Ä°ÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Ana harcama gruplarÄ± itibariyle 2016 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan gÄ±da ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,29, ulaÅŸtÄ±rmada yüzde 1,97, eÄŸlence ve kültürde yüzde 1,42 ve ev eÅŸyasÄ±nda yüzde 1,28 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

GÄ°YÄ°M VE AYAKKABIDA FÄ°YAT DÜÅžTÜ

AylÄ±k en fazla düÅŸüÅŸ gösteren grup yüzde 2,55 ile giyim ve ayakkabÄ± olduAna harcama gruplarÄ± itibariyle 2016 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda endekste düÅŸüÅŸ gösteren bir diÄŸer grup ise yüzde 0,14 ile haberleÅŸme oldu.YÄ±llÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ yüzde 31,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleÅŸti.TÜFE'de, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre ulaÅŸtÄ±rma yüzde 12,36, çeÅŸitli mal ve hizmetler yüzde 11,08, saÄŸlÄ±k yüzde 9,73, eÄŸitim yüzde 9,47 ile artÄ±ÅŸÄ±n yüksek olduÄŸu diÄŸer ana harcama gruplarÄ±dÄ±r.

EN YÜKSEK ARTIÅž BU Ä°KÄ° Ä°LDE

26 bölge içinde, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre en yüksek artÄ±ÅŸ yüzde 10,09 ile Kastamonu, ÇankÄ±rÄ±, Sinop bölgesinde ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre en yüksek artÄ±ÅŸ yüzde 9,31 ile Adana, Mersin bölgesinde gerçekleÅŸti.