Ana Sayfa | EKONOMÄ° 03/01/2017 18:05

TÃ¼p daÄŸÄ±tÄ±m merkezlerine kamera kayÄ±t sistemi kurulacak


Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yeni yÃ¶netmeliÄŸine gÃ¶re sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ petrol gazÄ± daÄŸÄ±tÄ±m merkezleri ve perakende satÄ±ÅŸ yerlerinde kameralÄ± kayÄ±t sistemi kullanÄ±lacak.

SÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ petrol gazÄ± tüp daÄŸÄ±tÄ±m merkezleri ve perakende satÄ±ÅŸ yerleri ile varsa bunlarÄ±n tüp depolamak için kullandÄ±ÄŸÄ± yerlere kamera kayÄ±t sistemi kurulmasÄ± zorunluluÄŸu getirildi. "Ä°ÅŸyeri Açma ve ÇalÄ±ÅŸtÄ±rma RuhsatlarÄ±na Ä°liÅŸkin Yönetmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

GÄ°REN ÇIKANIN KAYDI Ä°ÇÄ°N ZORUNLU SÄ°STEM

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazÄ±sÄ± üzerine Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan alÄ±nan karar gereÄŸince, yürürlükteki yönetmeliÄŸin 5. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±na ek bir bent eklendi. Buna göre, tüp gaz olarak da bilinen sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ petrol gazÄ± tüp daÄŸÄ±tÄ±m merkezleri ve perakende satÄ±ÅŸ yerleri ile varsa bunlarÄ±n tüp depolamak için kullandÄ±ÄŸÄ± yerlere, iÅŸ yerlerine giren ve çÄ±kanlarÄ±n tespiti amacÄ±yla kamera kayÄ±t sistemi kurulacak. Bu sistem aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla elde edilen kayÄ±tlar, 30 gün muhafaza edilecek ve yetkili makamlar haricindeki kiÅŸi ve kurumlara verilmeyecek.

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