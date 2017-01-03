BulduÄŸu 20 bin TL'yi polise veren temizlik iÅŸÃ§isine bÃ¼yÃ¼k ikramiye

UÅŸak'ta kar temizliÄŸi yaparken 20 bin TL bulan ve polise teslim eden temizlik iÅŸÃ§isini yetkililer tebrik edip, bir maaÅŸ ikramiye Ã¶dÃ¼lÃ¼ verdiler.

UÅŸak, Åžekerevleri mevkisinde kar temizliÄŸi yapan Recep Gündüz, yerleri süpürürken bulduÄŸu 20 bin lirayÄ± belediye yetkililerine teslim etti.Bilgi verilen polis ekipleri, paranÄ±n, Aykut Dumlu'ya ait olduÄŸunu belirledi. Para, iÅŸlemlerin ardÄ±ndan sahibine teslim edildi.Gündüz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kar temizliÄŸi sÄ±rasÄ±nda deste halinde para bulduÄŸunu belirterek, "ParayÄ±, sahibine ulaÅŸtÄ±rmak için idari amirlerime götürdüm. Rabbim kursaÄŸÄ±mÄ±zdan haram para sokmasÄ±n. Böyle konularda duyarlÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum." dedi.Dumlu da çok mutluÄŸu olduÄŸunu ifade ederek, "Recep kardeÅŸim parayÄ± bulmuÅŸ, yetkililere teslim etmiÅŸ. Bu devirde böyle insanlarÄ±n kalmasÄ± gerçekten umut verici. ParamÄ± eksiksiz teslim aldÄ±m, kendisine çok teÅŸekkür ediyorum." diye konuÅŸtu.

BÄ°R MAAÅž Ä°KRAMÄ°YEYLE ÖDÜLLENDÄ°RÄ°LDÄ°

UÅŸak Belediye BaÅŸkanÄ± Nurullah Cahan da Gündüz'ü makamÄ±nda kabul ederek, kendisini bir maaÅŸ ikramiye ve bir hafta izin ile ödüllendirdi. Cahan, "KardeÅŸimiz, günümüzde yozlaÅŸan ve unutulan deÄŸerlerimizi gün yüzüne çÄ±kardÄ±. EcdadÄ±mÄ±zÄ±n bize emanet bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± helal lokma uygulamasÄ±nÄ± en güzel ÅŸekilde yerine getirdi. BulduÄŸu 20 bin liranÄ±n tek kuruÅŸuna dokunmadan sahibine iade etti. KardeÅŸimizi bu ulvi davranÄ±ÅŸÄ± gösterdiÄŸi için tebrik ediyorum. Personelimizle gurur duyuyoruz." sözlerine yer verdi.