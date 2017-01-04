Hamsi fiyatlarÄ± tavan yaptÄ±

YaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce 8 liradan satÄ±lan hamsinin kilo fiyatÄ± 15 liraya yÃ¼kseldi

Trabzon’da yerli hamsinin tezgahlardaki yerini almasÄ± fiyatlara yansÄ±dÄ±. Bir hafta önce 8 liradan satÄ±lan hamsi 15 liraya kadar yükseldi. Bu sezon DoÄŸu Karadeniz’de istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balÄ±kçÄ±lar ise Gürcistan’a doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Türk tekneleri tarafÄ±ndan avlanacak Gürcü hamsisinin vatandaÅŸÄ±n yüzünü güldürmesi beklenirken, Trabzon’un Moloz mevkiindeki balÄ±k halinde tirsi 10-12 lira, hamsi 15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira, çupra ve levrek 25-30 lira arasÄ±nda satÄ±lÄ±yor.

Hamsinin kasasÄ±nÄ±n 170 liradan satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirten Mehmetcan ÖrseloÄŸlu, “BalÄ±kta ÅŸuan sÄ±kÄ±ntÄ± var. BalÄ±kçÄ±lÄ±k sanki yavaÅŸ yavaÅŸ seyrine çekilmeye baÅŸladÄ±. VatandaÅŸ hamsiden umutluydu ama tarihinde ilk defa bu fiyatlarÄ± gördü. KasasÄ± 170 lira civarÄ±nda satÄ±lÄ±yor. Hamsinin çoÄŸunluÄŸu Sinop ve Zonguldak tarafÄ±ndan çÄ±kÄ±yor. KayÄ±klar Gürcistan tarafÄ±nda doÄŸru gitmeye baÅŸladÄ±. Orada da hamsi olmazsa sezon biter” dedi.

Bilinçsiz avlanmanÄ±n gelecek sezonlarda sÄ±kÄ±ntÄ± oluÅŸturabileceÄŸini vurgulayan ÖrseloÄŸlu, “Geçen senede aynÄ± ÅŸekilde olmuÅŸtu. Bilinçsiz avlanma nedeniyle gelecek yÄ±llarda sÄ±kÄ±ntÄ± olabileceÄŸini düÅŸünüyorum. 3-5 sene sonra bu balÄ±ÄŸÄ± görme ÅŸansÄ±mÄ±z olamayabilir. Yetkililerin bu konuya el atmalarÄ± istiyoruz. Dünyada böyle bir ÅŸey yok. 3 tarafÄ±mÄ±z deniz ama balÄ±k yok. BalÄ±ÄŸÄ±n nesli de ölüyor. Palamutta tam tersi oldu. Palamut bol oldu hamsi yok. Tirsi 10-12 lira, hamsi 15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira, çupra ve levrek 25-30 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. BalÄ±k fiyatÄ±nÄ±n baya üstünde” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Trabzon’un Moloz mevkiinde 30 senedir balÄ±kçÄ±lÄ±k yapan Turgay MemiÅŸ ise, son 10 yÄ±lÄ±n en büyük palamutunun bu sene çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek “Bol palamut olduÄŸu için hamsi olmaz diye düÅŸündük. Ama hamsi de fazla çÄ±ktÄ±. Son dönemlerde kendini göstermeyince fiyatlar pahalÄ± oldu. Palamutun bol olmasÄ± hamsiyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu sezon mükemmel palamut çÄ±ktÄ±” ifadelerini kullandÄ±.