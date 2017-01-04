MÃ¼jde bÃ¼yÃ¼kannelere bebek parasÄ± verilecek

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Ã§alÄ±ÅŸan anneleri ilgilendiren o kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, bakanlÄ±k binasÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile gazetecilere 2016 yÄ±lÄ±na dair deÄŸerlendirmelerde bulundu

MüezzinoÄŸlu, çalÄ±ÅŸan anneler için büyükannelere bebek parasÄ± verileceÄŸini söyledi.

Uygulamaya pilot iller olarak seçilen Ä°zmir ve Bursa'dan baÅŸlanacak.

'AçÄ±k uçlu sorularÄ± önemli buluyorum'

"Kamu'nun memnun etmesi gereken birinci kitle görev verdiÄŸi insanlar deÄŸildir, sorumlu olduÄŸu millettir." diyen MüezzinoÄŸlu, "Personelin performansÄ±nÄ±n güçlü olmasÄ± çok yönlü deÄŸerlendirmeden geçer. YalnÄ±z istihbarat bilgisinden geçmez. Bu nedenle ben mülakatlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±, hatta test sorularÄ±nÄ±n açÄ±k uçlu olmasÄ±nÄ± önemli buluyorum. AçÄ±k uçlu sorular kiÅŸinin analiz yapabilme kabiliyetini var olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gösterir" dedi.