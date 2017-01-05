Trump'Ä±n tehdidi TÃ¼rkiye'ye para kazandÄ±racak

Donald Trump'Ä±n Meksika'yÄ± hedef alan tehditleri ve ABD'li otomotiv devinin geri adÄ±m atmasÄ± Ford'un GÃ¶lcÃ¼k'te yeni model kapÄ±sÄ±nÄ± araladÄ±.

Türkiye'nin ihracat ÅŸampiyonu Ford Otosan, Gölcük fabrikasÄ±ndaki bantlardan çÄ±kan Transit Custom'Ä±n hibrit versiyonunu 2018-2019 döneminde üretmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Gölcüklü Transit Custom böylece Toyota'nÄ±n AdapazarÄ±'nda ürettiÄŸi C-HR'dan sonra ikinci yerli hibrit araç unvanÄ±na kavuÅŸacak.

TRUMP'IN ETKÄ°SÄ° OLDU

Ä°ÅŸin ilginci ülkemizde moralleri yükseltecek bu yatÄ±rÄ±mda ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n etkisi oldu.

1.6 MÄ°LYAR DOLAR YATIRIMI Ä°PTAL ETTÄ°

Ford Motor Company, önceki gün Donald Trump'Ä±n Meksika tehditlerine daha fazla dayanamadÄ± ve 1.6 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± iptal ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Ford, küçük segment otomobil üretimini Meksika'ya kaydÄ±rmayÄ± planlÄ±yordu. Trump'Ä±n 'Meksika'da üretim yaparsanÄ±z ek vergi getiririm' söylemlerine karÅŸÄ± dayanamayan Ford'un bu kararÄ±, Türkiye'ye yeni yatÄ±rÄ±m ÅŸansÄ± doÄŸurdu.

YATIRIMI MEKSÄ°KA'DAN ABD'YE KAYDIRDI

Ford Motor CEO'su Mark Fields, Meksika'daki söz konusu proje yerine ABD'deki Flat Rock tesisine 700 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yapacaklarÄ±nÄ±, küresel planlarÄ±nda yer alan 13 elektrikli aracÄ±n 7'sini önümüzdeki 5 yÄ±l içinde piyasaya sunacaklarÄ±nÄ± duyurdu. Åžirket 2021'e kadar küçük elektrikli SUV'dan hibrit Mustang'e kadar 7 yeni modeli yollara çÄ±karacak.

GÖLCÜK'TE ÜRETÄ°LECEK, AVRUPA'DA SATILACAK

Ford'un Türkiye'yi yakÄ±ndan ilgilendiren sürprizi, dünyada sadece Gölcük'te üretilen Transit Custom'Ä±n hibridi oldu. Ford Otosan'Ä±n son dönemde gerçekleÅŸtirdiÄŸi 1.6 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±n en önemli oyuncularÄ±ndan Transit Custom'Ä±n hibrit versiyonu, 2019'da Avrupa'da satÄ±ÅŸa sunulacak. Hibrit Transit Custom da Ford'un Avrupa'daki en büyük ve tek hafif ticari araç üssü konumundaki Gölcük'te üretilecek.

FORD'UN TÄ°CARÄ° ARAÇ ÜSSÜ

Ford Otosan, yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlar ve Ar-Ge projeleriyle Avrupa'da Ford Motor'un ticari araç merkezi oldu. Åžirket Ford'un efsane ticari aracÄ± Transit'i 1967'den bu yana üretiyor. Transit Custom 2012'den bu yana dünyada sadece Gölcük'teki bantlardan iniyor. Ford'un ilk kompakt vanÄ± Courier de Yeniköy fabrikasÄ±nda imal ediliyor. Ford Otosan'Ä±n yÄ±llÄ±k üretim kapasitesi Transit için 140-160 bin, Custom için 130-150 bin ve Courier için 110 bin adet seviyesinde.

TÜRKÄ°YE SAYESÄ°NDE AVRUPA'DA 1 NUMARA

Türkiye'de üretilen hafif ticari araçlar, ABD'li otomotiv devi Ford'u Avrupa'da 1 numaraya taÅŸÄ±dÄ±. 2011'de 7'nci sÄ±rada yer alan Ford, 2015'ten sonra 2016'da yüzde 13-14'lük pazar payÄ±yla Avrupa'da liderliÄŸini sürdürdü. Marka yüzde 8.6 olan payÄ±nÄ± 5 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 5.5 puan artÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Ford'un AB'de sattÄ±ÄŸÄ± ticari araçlarÄ±n yüzde 72'si Türkiye'den gitti.Gölcüklü üreticinin Avrupa'da en çok satan modeli Transit Custom oldu. Üretilen her 100 Transit Custom'dan 81'i AB'de satÄ±ldÄ±.

"YA ABD'DE ÜRETÄ°M YAP YA DA BÜYÜK BÄ°R SINIR VERGÄ°SÄ° ÖDE"

ABD BaÅŸkanÄ± seçilen Donald Trump, seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD'li otomotiv ÅŸirketlerin ülke dÄ±ÅŸÄ±nda üretim yapmasÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtirmiÅŸti. Trump, önceki gün de Twitter hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ABD'nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un Meksika'daki üretim faaliyetlerini eleÅŸtirerek, "Ya ABD'de üretim yap ya da büyük bir sÄ±nÄ±r vergisi öde" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.