Dolar 3,64 ile yeni bir rekor kÄ±rdÄ±

FED'in toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Dolar/TL kuru bugÃ¼n 3,64'Ã¼n Ã¼zerine Ã§Ä±karak rekor tazeledi

Amerikan Merkez BankasÄ±'nÄ±n (FED) ÇarÅŸamba akÅŸamÄ± yayÄ±nlanan toplantÄ± tutanaklarÄ±nda FED üyelerinin faiz artÄ±ÅŸÄ±nda kararsÄ±z olduÄŸunun görülmesi, Amerikan DolarÄ±'nÄ±n deÄŸer kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.SalÄ± günü enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n TBMM'nin olaÄŸanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± görüÅŸeceÄŸini söylemesi sonrasÄ± Dolar/TL kurundaki günlük yükseliÅŸ yüzde 1'i aÅŸarak 3,60 ile rekor kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe