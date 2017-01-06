Elektrik ve doÄŸalgaza zam yapÄ±lacak mÄ±

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in elektrik ve doÄŸalgaz fiyatlarÄ±na zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, A Haber kanalÄ±nda canlÄ± yayÄ±nda gündemdeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. Bakan Albayrak, Ä°stanbul'da yaÅŸanan kesintilerle ilgili olarak "Geçen hafta elektrik kesintisine neden olan Ä°stanbul'u besleyen hatlarla ilgili ÅŸu an itibariyle ciddi bir problem yok, hasar meydana gelen 7 hattan 4'ü devrede. Birkaç ay içerisinde denizaltÄ± kablosunu da devreye alarak ikinci sistemi devreye sokacaÄŸÄ±z" dedi.

"Yer altÄ±na alÄ±nan kablolarÄ±n kesilmesini 31 AralÄ±k'ta yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve bununla ilgili savcÄ±lÄ±klarla irtibata geçerek yargÄ± ayaÄŸÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klayan Albayrak, son iki gündür elektrik ve doÄŸalgaz için kritik noktalarda ekstra güvenlik tedbirler için adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ±, iletim altyapÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸu an itibariyle hiçbir risk taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bakan Aybayrak, "Gaz ve petrolde son aylarda maliyet artÄ±ÅŸ oldu. Ä°ç piyasada dövizde yaÅŸanan artÄ±ÅŸla birlikte satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± TL ile yapan kurumlarda ciddi maliyet artÄ±ÅŸÄ± oluÅŸtu. Bu artÄ±ÅŸa raÄŸmen 2017'de ne elektrik ne de gazda bir zam öngörmüyoruz" dedi.

Elektrikte planlÄ± kesintileri, artÄ±k hayati riski taÅŸÄ±yanlar hariç, özellikle kÄ±ÅŸ dönemlerde, yoÄŸun ihtiyaç olan dönemlerde uygulanmamasÄ± yönünde bir karar aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Bakan Albayrak, olaÄŸanüstü bir süreç olmadÄ±ktan sonra Türkiye'nin kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda gaz ve elektrikle ilgili hiçbir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ran'dan gelen doÄŸal gazda dalgalanma ve kÄ±sÄ±ntÄ±lar olabildiÄŸine iÅŸaret eden Albayrak, "Ancak bunu altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zda hissetmedik. Ä°ran'dan akÄ±ÅŸ tam kapasite olmasa bile gerçekleÅŸiyor" dedi.