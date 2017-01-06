AtatÃ¼rk HavalimanÄ± kapanacak mÄ±

3. havaalanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuna doÄŸru yaklaÅŸtÄ±kÃ§a AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nÄ±n kademeli olarak kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bakan Arslan, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±nda ikinci pist inÅŸaatÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

3. havalimanÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Arslan, "1,5-2 ayda bir ziyaret ediyorum. Bugün yüzde 40'lar mertebesinde inÅŸaatÄ±n gerçekleÅŸmesi. YaklaÅŸÄ±k 22 bin 500 arkadaÅŸla birlikte üç vardiya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. YazÄ±n bu sayÄ± 30 bine çÄ±kacak. Hedef 2018 ilk çeyrekte birinci fazÄ± açmak. UmduÄŸumuz gibi hÄ±zlÄ± ilerliyor. BulunduÄŸu coÄŸrafya zor" dedi.

"ATATÜRK HAVALÄ°MANI KADEMELÄ° OLARAK KAPANACAK"

Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda ikinci pistin inÅŸaatÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü belirten Bakan Arslan, "Yeni Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ±n uçuÅŸ koridoru Atatürk HavalimanÄ± ile aynÄ±. Yolcu hizmetleri anlamÄ±nda açÄ±lÄ±ÅŸ sonrasÄ± geçiÅŸ süreci bittikten sonra hizmet tamamen yeni havalimanÄ±ndan verilecek. YangÄ±n, saÄŸlÄ±k gibi uçaklar hariç tamamen Ä°stanbul'a hizmet edecek yeni bir alan olacak. Net olan bir ÅŸey var ki, Atatürk HavalimanÄ± ile yeni havalimanÄ± birbirine alternatif deÄŸil. Atatürk HavalimanÄ±, kademeli olarak kapatÄ±lacak" diye konuÅŸtu.

"KANAL Ä°STANBUL'DA FÄ°NANS MODELÄ° Ä°ÇÄ°N ÇALIÅžIYORUZ"

Arslan, Kanal Ä°tanbul projesiyle ilgili olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "BÄ°rçok alternatif çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±, belli bir aÅŸamaya gelindi. Bu projenin finans modelini kurgulamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hedefimiz yöntemin adÄ±nÄ± koyup, inÅŸaatÄ±nÄ± baÅŸlatacak süreçleri baÅŸlatmak. Modern bir ÅŸehir kurmayÄ± planlÄ±yoruz. Birçok bakanlÄ±k birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yoruz."

"OSMANGAZÄ°'DEKÄ° Ä°NDÄ°RÄ°MLE GEÇÄ°ÅžLER YÜZDE 30 ARTTI"

Köprü ve otoyollara yapÄ±lan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±yla ilgili olarak Bakan Arslan ÅŸöyle konuÅŸtu: "1 Ocak'ta fiyatlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün fiyatÄ± güncellendi. 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde biz bazÄ± yÄ±llarda enflasyon oranÄ±nda zam yaptÄ±k, bazÄ± yÄ±llarda masraflar yaptÄ±k. Bunlar fiyatlara giydirilemedi. Her iki köprüde de ciddi yenilemelere gittik. Yasal mevzuat da fiyatÄ±n yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. 4,75 olan ücret 7 lira oldu. Osmangazi Köprüsü de diÄŸer otoyollar gibi olmakla birlikte Ä°zmir'e kadar bu projeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu bütün olarak deÄŸerlendirmemiz gerekiyor. Ä°nsanlar Osmangazi Köprüsü'ne geldiklerinde para mÄ± vereyim, körfezi mi dolaÅŸayÄ±m algÄ±sÄ± var. Köprü çok daha elveriÅŸli ve uygun, fiyatÄ± da onun için düÅŸürdük. GeçiÅŸler çok daha artsÄ±n diye fiyatÄ± düÅŸürdük. Fiyat ayarlamasÄ± sonrasÄ± yüzde 30'luk bir artÄ±ÅŸ var köprüdeki trafikte. "

"AVRASYA TÜNELÄ°'NDE GÜNLÜK GEÇÄ°ÅžLER 26 BÄ°NE GELDÄ°"

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±, Avrasya Tüneli'ndeki geçiÅŸlerle ilgili "AçÄ±lÄ±ÅŸ sonrasÄ± ilk günler 20 binlerin üzerinde rakam geçti. Daha sonra düÅŸüÅŸ oldu ama bugün 26 binlere geldi. Ä°nsanlar Avrasya'yÄ± kullandÄ±kça baÄŸlantÄ± yollarÄ±nÄ± öÄŸrendikçe trafiÄŸi artacak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Yerli arama motoruyla ilgili çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Arslan, "Bunu geliÅŸtirmek istiyoruz. Bizim deÄŸerlerimize uygun bir altyapÄ±yla oluÅŸturmayla ilgili çalÄ±ÅŸma sürüyor. Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalmasÄ± çok önemli. Kamu entegre veri merkeziyle ilgili etüt çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±k" dedi.