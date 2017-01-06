Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ 2016'yÄ± rekor satÄ±ÅŸla kapattÄ±

Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ± 2015'e gÃ¶re otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 4,32 artarak 756 bin 938'e Ã§Ä±karken, hafif ticari araÃ§ satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 6,45 azalarak 226 bin 782'ye geriledi.

Otomotiv Distribütörleri DerneÄŸi'nden (ODD) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarÄ± 2016'da bir önceki yÄ±la kÄ±yasla yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 seviyesine yükseldi. 2015 yÄ±lÄ±nda 968 bin 17 aracÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplam pazarda 2016'da yeni bir rekor kÄ±rÄ±ldÄ±.2016 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ±nda ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarÄ± yüzde 9,13 daralarak 141 bin 912 oldu. 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±nda toplam pazarda 156 bin 173 araç satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.AralÄ±k ayÄ±nda otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 5,51 azalarak 108 bin 44 seviyesinde gerçekleÅŸti. Hafif ticari araç pazarÄ± ise aralÄ±k ayÄ±nda 2015'in aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yüzde 19,04 küçülmeyle 33 bin 868 seviyesine düÅŸtü.

44 ELEKTRÄ°KLÄ°, BÄ°N 10 HÄ°BRÄ°T OTOMOBÄ°L SATILDI

2016 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ± sonu itibarÄ±yla motor hacmi 1600cc altÄ±ndaki otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nda yüzde 4,92 artÄ±ÅŸ olurken, 1600-2000cc aralÄ±ÄŸÄ±ndaki otomobillerde yüzde 2,53, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,73 azalÄ±ÅŸ izlendi. Geçen yÄ±l 44 elektrikli ve bin 10 hibrit otomobil satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Geçen yÄ±l otomobil pazarÄ±nda ortalama emisyon deÄŸerlerine göre en yüksek paya yüzde 44,57 oranÄ±yla 100-120 gr/km arasÄ±ndaki otomobiller 337 bin 375 adetle sahip oldu.AralÄ±k ayÄ± sonunda dizel otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n payÄ± yüzde 61,51'e gerilerken, otomatik ÅŸanzÄ±manlÄ± otomobillerin payÄ± yüzde 57,27'ye yükseldi.