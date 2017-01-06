AkaryakÄ±ta yeniden zam mÄ± geliyor

AkaryakÄ±t piyasasÄ±nda kalorifer yakÄ±tÄ± ve fuel oile zam geldi.

AkaryakÄ±tta siyah ürün diye tabir edilen kalyak olarak piyasada tanÄ±nan kalorifer yakÄ±tÄ±na 7 kuruÅŸ, fuel oile de 11 kuruÅŸ zam yapÄ±ldÄ±. Gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geçerli olacak zamlÄ± fiyatlar sonrasÄ±nda kalyakÄ±n kilogramÄ± ortalama Ankara'da 2,73 liradan 2,80 liraya, Ä°stanbul'da 2,70 liradan 2,77 liraya, Ä°zmir'de ise 2,67 liradan 2,74 liraya yükselecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere göre küçük çaplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gösteriyor.