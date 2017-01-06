Ana Sayfa | EKONOMÄ° 06/01/2017 19:31

AkaryakÄ±ta yeniden zam mÄ± geliyor


AkaryakÄ±t piyasasÄ±nda kalorifer yakÄ±tÄ± ve fuel oile zam geldi.

AkaryakÄ±tta siyah ürün diye tabir edilen kalyak olarak piyasada tanÄ±nan kalorifer yakÄ±tÄ±na 7 kuruÅŸ, fuel oile de 11 kuruÅŸ zam yapÄ±ldÄ±. Gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geçerli olacak zamlÄ± fiyatlar sonrasÄ±nda kalyakÄ±n kilogramÄ± ortalama Ankara'da 2,73 liradan 2,80 liraya, Ä°stanbul'da 2,70 liradan 2,77 liraya, Ä°zmir'de ise 2,67 liradan 2,74 liraya yükselecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere göre küçük çaplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gösteriyor.

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Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ 2016'yÄ± rekor satÄ±ÅŸla kapattÄ±

Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ± 2015'e gÃ¶re otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 4,32 artarak 756 bin 938'e Ã§Ä±karken, hafif ticari araÃ§ satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 6,45 azalarak 226 bin 782'ye geriledi.


AtatÃ¼rk HavalimanÄ± kapanacak mÄ±

3. havaalanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuna doÄŸru yaklaÅŸtÄ±kÃ§a AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nÄ±n kademeli olarak kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bakan Arslan, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±nda ikinci pist inÅŸaatÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

elektrik ve doÄŸalgaz

Elektrik ve doÄŸalgaza zam yapÄ±lacak mÄ±

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in elektrik ve doÄŸalgaz fiyatlarÄ±na zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±