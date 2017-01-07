Ana Sayfa | EKONOMÄ° 07/01/2017 11:38

EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatÄ±nÄ± belirledi


EPDK, aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± sebebiyle vatandaÅŸÄ±n Ã§ok fazla para Ã¶dememesi iÃ§in elektrik tavan fiyatÄ±nÄ± belirleyerek Resmi Gazete'de bu fiyatÄ± paylaÅŸtÄ±.

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumunca (EPDK) aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± sebebiyle enerji fiyatlarÄ±nda yaÅŸanacak olasÄ± artÄ±ÅŸÄ±n tüketiciye yansÄ±mamasÄ± için serbest piyasada elektrik tavan fiyatÄ± belirlendi. EPDK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Kurulun dün aldÄ±ÄŸÄ± ve bugün Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararla serbest piyasaya satÄ±lan elektrikte tavan fiyatÄ±nÄ±n  megavatsaat baÅŸÄ±na 500 lira olarak belirlendiÄŸi kaydedildi.Söz konusu kararÄ±n, aÄŸÄ±r mevsim koÅŸullarÄ± ve elektrik enerjisi  arz-talep dengesi gözetilerek alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, "KararÄ±n  hedefi, fiyatlarda görülmesi muhtemel dalgalanmalarÄ±n, elektrik tedarikçilerinin  mali sürdürülebilirlikleri ile üreticilerin kaynaklarÄ±nÄ± doÄŸru yönetebilmeleri  üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve enerji fiyatlarÄ±ndaki olasÄ± artÄ±ÅŸÄ±n  vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yansÄ±masÄ±nÄ± engellemektir." ifadelerine yer verildi.

AçÄ±klamada, EPDK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararla hem tüketiciyi, hem tedarikçiyi,  hem de üreticiyi fiyatlarÄ±n öngörülemeyecek ÅŸekilde yükselip-alçalmasÄ±ndan  korumayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ± ve mevsim koÅŸullarÄ±nÄ±n enerji fiyatlarÄ±na etkisini azaltmaya  çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Türkiye'deki elektrik piyasasÄ±nÄ±n bileÅŸenleri olan Gün Öncesi  PiyasasÄ±’ndaki ve Dengeleme Güç PiyasasÄ±’ndaki saatlik fiyatlarÄ±n serbest piyasa  koÅŸullarÄ± içinde arz-talep dengesine baÄŸlÄ± olarak oluÅŸtuÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan  açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Söz konusu dengenin oluÅŸmasÄ±nda, enerji satÄ±ÅŸÄ± ve alÄ±ÅŸÄ±  gerçekleÅŸtiren piyasa katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n sunduklarÄ± fiyat teklifleri dikkate  alÄ±nmaktadÄ±r. Bu baÄŸlamda, piyasadaki saatlik fiyatlarÄ±n rekabetçi koÅŸullarda  gerçekleÅŸmesi öngörülmektedir. DiÄŸer taraftan 6446 sayÄ±lÄ± Elektrik PiyasasÄ±  Kanunu’nda hedeflendiÄŸi ÅŸekilde, elektriÄŸin yeterli, kaliteli, sürekli ve düÅŸük  maliyetli ÅŸekilde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulabilmesi ile rekabet  ortamÄ±nda özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açÄ±dan güçlü,  istikrarlÄ± ve ÅŸeffaf bir elektrik enerjisi piyasasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±na  yönelik olarak piyasadaki oyuncular tarafÄ±ndan sunulan teklifler, alt ve üst  limitler ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Bu baÄŸlamda, fiyatlarda görülmesi muhtemel  ancak öngörülemeyecek etkisi olabilecek dalgalanmalarÄ±n, uzun vadede  vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yansÄ±yacak enerji fiyatlarÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±cÄ± yönde etkilememesi  amacÄ±yla, söz konusu fiyat teklif limitlerinin bu koÅŸullar süresince revize  edilmesi ihtiyacÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r." EPDK'nÄ±n Gün Öncesi PiyasasÄ±’ndaki ve Dengeleme Güç PiyasasÄ±’ndaki  azami fiyat limiti 6 Ocak - 1 Mart arasÄ±ndaki dönem için megavatsaat baÅŸÄ±na 500  lira olarak uygulanacak.

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AkaryakÄ±ta yeniden zam mÄ± geliyor

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Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ 2016'yÄ± rekor satÄ±ÅŸla kapattÄ±

Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ± 2015'e gÃ¶re otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 4,32 artarak 756 bin 938'e Ã§Ä±karken, hafif ticari araÃ§ satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 6,45 azalarak 226 bin 782'ye geriledi.


AtatÃ¼rk HavalimanÄ± kapanacak mÄ±

3. havaalanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuna doÄŸru yaklaÅŸtÄ±kÃ§a AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nÄ±n kademeli olarak kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bakan Arslan, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±nda ikinci pist inÅŸaatÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.