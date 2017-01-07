EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatÄ±nÄ± belirledi

EPDK, aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± sebebiyle vatandaÅŸÄ±n Ã§ok fazla para Ã¶dememesi iÃ§in elektrik tavan fiyatÄ±nÄ± belirleyerek Resmi Gazete'de bu fiyatÄ± paylaÅŸtÄ±.

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumunca (EPDK) aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± sebebiyle enerji fiyatlarÄ±nda yaÅŸanacak olasÄ± artÄ±ÅŸÄ±n tüketiciye yansÄ±mamasÄ± için serbest piyasada elektrik tavan fiyatÄ± belirlendi. EPDK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Kurulun dün aldÄ±ÄŸÄ± ve bugün Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararla serbest piyasaya satÄ±lan elektrikte tavan fiyatÄ±nÄ±n megavatsaat baÅŸÄ±na 500 lira olarak belirlendiÄŸi kaydedildi.Söz konusu kararÄ±n, aÄŸÄ±r mevsim koÅŸullarÄ± ve elektrik enerjisi arz-talep dengesi gözetilerek alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, "KararÄ±n hedefi, fiyatlarda görülmesi muhtemel dalgalanmalarÄ±n, elektrik tedarikçilerinin mali sürdürülebilirlikleri ile üreticilerin kaynaklarÄ±nÄ± doÄŸru yönetebilmeleri üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve enerji fiyatlarÄ±ndaki olasÄ± artÄ±ÅŸÄ±n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yansÄ±masÄ±nÄ± engellemektir." ifadelerine yer verildi.

AçÄ±klamada, EPDK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararla hem tüketiciyi, hem tedarikçiyi, hem de üreticiyi fiyatlarÄ±n öngörülemeyecek ÅŸekilde yükselip-alçalmasÄ±ndan korumayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ± ve mevsim koÅŸullarÄ±nÄ±n enerji fiyatlarÄ±na etkisini azaltmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Türkiye'deki elektrik piyasasÄ±nÄ±n bileÅŸenleri olan Gün Öncesi PiyasasÄ±’ndaki ve Dengeleme Güç PiyasasÄ±’ndaki saatlik fiyatlarÄ±n serbest piyasa koÅŸullarÄ± içinde arz-talep dengesine baÄŸlÄ± olarak oluÅŸtuÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Söz konusu dengenin oluÅŸmasÄ±nda, enerji satÄ±ÅŸÄ± ve alÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtiren piyasa katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n sunduklarÄ± fiyat teklifleri dikkate alÄ±nmaktadÄ±r. Bu baÄŸlamda, piyasadaki saatlik fiyatlarÄ±n rekabetçi koÅŸullarda gerçekleÅŸmesi öngörülmektedir. DiÄŸer taraftan 6446 sayÄ±lÄ± Elektrik PiyasasÄ± Kanunu’nda hedeflendiÄŸi ÅŸekilde, elektriÄŸin yeterli, kaliteli, sürekli ve düÅŸük maliyetli ÅŸekilde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulabilmesi ile rekabet ortamÄ±nda özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açÄ±dan güçlü, istikrarlÄ± ve ÅŸeffaf bir elektrik enerjisi piyasasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±na yönelik olarak piyasadaki oyuncular tarafÄ±ndan sunulan teklifler, alt ve üst limitler ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Bu baÄŸlamda, fiyatlarda görülmesi muhtemel ancak öngörülemeyecek etkisi olabilecek dalgalanmalarÄ±n, uzun vadede vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yansÄ±yacak enerji fiyatlarÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±cÄ± yönde etkilememesi amacÄ±yla, söz konusu fiyat teklif limitlerinin bu koÅŸullar süresince revize edilmesi ihtiyacÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r." EPDK'nÄ±n Gün Öncesi PiyasasÄ±’ndaki ve Dengeleme Güç PiyasasÄ±’ndaki azami fiyat limiti 6 Ocak - 1 Mart arasÄ±ndaki dönem için megavatsaat baÅŸÄ±na 500 lira olarak uygulanacak.