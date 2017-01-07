Ana Sayfa | EKONOMÄ° 07/01/2017 19:41

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu 720 gÃ¼n prim Ã¶deyen esnaf iflasa Ã¶deme yapÄ±lacak


Esnaf ve Ahilik adÄ±ndaki fonu anlatan MÃ¼ezzinoÄŸlu, iflas ede esnafa mÃ¼jdeli haberi verdi.

Esnaf ve Ahilik Fonu hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan Mehmet MüezzinoÄŸlu, bu fonun büyük oranda Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonuna benzediÄŸini bildirdi. Fona BaÄŸ-KurlularÄ±n yüzde 2, Hazinenin ise yüzde 1 oranÄ±nda destek vereceÄŸini belirten MüezzinoÄŸlu, "EsnafÄ±mÄ±z 720 gün prim ödedikten sonra iflas ya da dükkanÄ± kapatma durumunda bu fondan istifade edebilecek. YatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± primin süresine göre kendisine 6, 8 ya da 10 ay gibi ödemeler yapÄ±lacak" dedi..

Ä°LK Ä°KÄ° YIL ÖDEME YAPILMAYACAK

MüezzinoÄŸlu, fonun kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk iki yÄ±l ödemelerin yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ortalama bir senaryoya göre fonda biriken paranÄ±n nemalandÄ±rÄ±lmamasÄ± halinde 20 yÄ±l sonra 60 milyon liralÄ±k açÄ±k hesaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nemalandÄ±rÄ±lmasÄ± halinde ise açÄ±k vermeyeceÄŸini sözlerine ekledi.

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