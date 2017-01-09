Ana Sayfa | EKONOMÄ° 09/01/2017 09:08

Dolar ve Euro'dan tarihi yeni zirve


Dolar/TL ve Euro, geÃ§en hafta ABD'de aÃ§Ä±klanan ortalama saatlik Ã¼cretlerin aylÄ±k 0,4 ile son 7 haftanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¼kseliÅŸine geÃ§mesi Euro'yu da etkiledi.

Dolar/TL, yükseliÅŸle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni haftada 3,6784 ile tarihi zirvesini gördü. DolarÄ±n geliÅŸmekte olan ülke para birimleri karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kazanmasÄ± ile dolar/TL de cuma günü en yüksek 3,6483'ü gördü.Yeni haftaya yükseliÅŸle baÅŸlayan dolar/TL 3,6784, euro/TL ise 3,8716 ile tarihi zirvesine çÄ±ktÄ±. Saat 09.30 itibarÄ±yla dolar/TL 3,6750 seviyesinden alÄ±cÄ± bulurken, euro/TL yüzde 0,70 artÄ±ÅŸla 3,8695 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,4830'dan iÅŸlem görüyor.

3,70 PSÄ°KOLOJÄ°K DÄ°RENÇ KONUMUNDA OLABÄ°LÄ°R

Analistler, bugün yurt içinde açÄ±klanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceÄŸini belirterek, teknik açÄ±dan dolar/TL'nin 3,70 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olabileceÄŸini, 3,64-3,60 bandÄ±nÄ±n ise destek olarak izleneceÄŸini kaydetti.

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ZamlarÄ±n protesto edildiÄŸi o Ã¼lkede 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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dolar ve euro

Dolar ve Euro yeni haftaya rekorla baÅŸladÄ±

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Ekonomik krizle boÄŸuÅŸan o Ã¼lkede asgari Ã¼crete yÃ¼zde 50 zam getirildi

Ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuela'da iÅŸÃ§ilerin asgari Ã¼cretlere ve emeklilerin maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yapÄ±lmasÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±.