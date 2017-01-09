Bursa'nÄ±n 67 yÄ±llÄ±k meÅŸhur dÃ¶nercisinden kÃ¶tÃ¼ haber

Bursa'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ dÃ¶nercisi HacÄ±bey KebapÃ§Ä±lÄ±k iflasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Temeli 1950 yÄ±lÄ±nda atÄ±lan ünlü döner markasÄ± HacÄ±bey KebapçÄ±lÄ±k ile ilgili mahkemeden olumsuz karar çÄ±ktÄ±. Mahkeme, iflas erteleme talep eden ÅŸirketin kurtarÄ±lamayacaÄŸÄ±na hükmederek iflasÄ±na karar verdi. Åžirket tasfiye sürecine alÄ±ndÄ±.HacÄ±bey KebapçÄ±lÄ±k GÄ±da San. Tic. ÅŸirketi için geçtiÄŸimiz Haziran ayÄ± baÅŸÄ±nda iflas erteleme baÅŸvurusunda bulunulmuÅŸtu. Dava baÅŸvurusu Ä°stanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapÄ±ldÄ±. Åžirket adÄ±na yapÄ±lan iflas erteleme baÅŸvurusunda, ÅŸirketin borca batÄ±k olduÄŸu kaydedildi. Åžirket hakkÄ±nda erteleme verilmesi durumunda, faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde sürdürülebileceÄŸi kaydedilmiÅŸti.

MAHKEME KAYYUM ATADI

Mahkeme, dosya üzerinde tedbir kararÄ± verdi. Åžirkete kayyum atamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžirket hakkÄ±nda tedbir kararÄ± verilirken yargÄ±lamaya da devam edildi. Ancak yapÄ±lan yargÄ±lama sonrasÄ± mahkeme, ÅŸirketin kurtarÄ±lamayacaÄŸÄ±na karar verdi. Mahkeme ÅŸirket hakkÄ±nda iflas kararÄ± vererek dosyayÄ±, tasfiye iÅŸlemleri için icra iflas müdürlüÄŸüne gönderdi.

67 YIL ÖNCE TEMELÄ° ATILDI

Bursa merkezli HacÄ±bey Döner LokantalarÄ± sektörün köklü firmalarÄ±ndan biri. HacÄ±bey markasÄ± Hüseyin HacÄ±beyoÄŸlu tarafÄ±ndan 1950 yÄ±lÄ±nda yaratÄ±ldÄ±. Bursa'nÄ±n bu köklü markasÄ± 1992 yÄ±lÄ±nda da Ä°stanbul'a adÄ±m attÄ±. AynÄ± yÄ±l KadÄ±köy, 1994'te Ä°se TeÅŸvikiye'de ÅŸubeler açtÄ±. Daha sonraki yÄ±llarda TeÅŸvikiye'deki mekân kapandÄ±.

YENÄ° MEKÂN SIKINTIYA NEDEN OLDU

Åžirket, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda ise Ä°stanbul AtaÅŸehir'de iddialÄ± bir mekân açmÄ±ÅŸtÄ±. Hüseyin HacÄ±beyoÄŸlu'nun kurucusu olduÄŸu markayÄ± ÅŸimdilerde Ä°smet HacÄ±beyoÄŸlu bulunuyor. Åžirketin mali sÄ±kÄ±ntÄ±ya girmesine, söz konusu mekânÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± ile ilgili yaÅŸanan sorunlarÄ±n neden olduÄŸu belirtilmiÅŸti.

RAPORLAR DA KÖTÜ GELDÄ°

Åžirketin avukatÄ± Serkan Duran, gelen bilirkiÅŸi raporlarÄ± doÄŸrultusunda mahkemenin iflas kararÄ± verdiÄŸini belirtti. Av. Duran, kararÄ± temyiz ettiklerini. KararÄ±n kesinleÅŸmesi ile birlikte tasfiye sürecine geçileceÄŸini kaydetti.