Ekonomik krizle boÄŸuÅŸan o Ã¼lkede asgari Ã¼crete yÃ¼zde 50 zam getirildi

Ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuela'da iÅŸÃ§ilerin asgari Ã¼cretlere ve emeklilerin maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yapÄ±lmasÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±.

BBC'de yer alan habere göre, Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k televizyon ve radyo programÄ±nda, aylÄ±k asgari ücreti, en yüksek resmi kurda yaklaÅŸÄ±k 60 dolara (40 bin bolivar) çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Asgari ücret ve emekli maaÅŸlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n iÅŸ ve geliri koruyacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Maduro, alÄ±nan önlemin kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na, silahlÄ± kuvvetlere ve emeklilere fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N GELÄ°RÄ°NÄ° KORUMAMIZ GEREK"

Maduro, "Ekonomik savaÅŸ ve medya saldÄ±rÄ±larÄ± zamanlarÄ±nda istihdamÄ± ve iÅŸçinin gelirini korumamÄ±z gerekiyor." dedi.Venezuela Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi ise ücret artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸÄ±lmadan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun, iÅŸten çÄ±karmalara yahut küçük iÅŸletmelerin kapanmasÄ±na neden olabileceÄŸini bildirdi.

MUHALEFETTEN DE TEPKÄ° ALDI

Muhalefet partisi milletvekili Jose Guerra da sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Merkez BankasÄ±nÄ±n maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için daha fazla para basmasÄ±nÄ±n daha yüksek enflasyonla sonuçlanacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek "Bu daha önce tecrübe edildi." ifadesine yer verdi.ZamlarÄ±n ülkedeki krizi artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydeden muhalefet, Maduro'yu, Venezuela'da ekonomiyi çökertmekle suçluyor.Maduro ise siyasi düÅŸmanlarÄ± ve iÅŸ adamlarÄ± tarafÄ±ndan yürütülen ekonomik savaÅŸla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu savunuyor.

EKONOMÄ°K KRÄ°ZLE BOÄžUÅžUYORLAR

Ekonomik kriz ve hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösterilere sahne olan petrol zengini Venezuela'da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gÄ±da ürünlerinin eksikliÄŸi nedeniyle zorluk çekiyor. UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) verilerine göre, enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n 2017'de 4 haneli rakamlara ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ülkede hükümet, 2015'ten bu yana verilerini açÄ±klamÄ±yor. Nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ülkede, ATM'lerden sadece çok düÅŸük miktarlarda para çekilebiliyor.