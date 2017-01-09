Dolar ve Euro yeni haftaya rekorla baÅŸladÄ±

KÃ¼resel piyasalarda yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶steren dolar ve euro haftaya yeni bir rekorla baÅŸladÄ±

Dolardaki küresel deÄŸer kazancÄ± ve devam eden lokal endiÅŸelerle dolar/TL 3.7233 seviyesini görerek tarihi zirvesini gördü. Kur saat 12.46 itibari ile bankalararasÄ± piyasada 3.7230 seviyesinden iÅŸlem gördü. Euro/TL ise 3.9089 seviyesini görerek rekor kÄ±rdÄ±. BankacÄ±lar kurda küresel piyasalarÄ±n ve lokal siyasi geliÅŸmelerin izleneceÄŸini söylediler.

Küresel piyasalarda dolar geçtiÄŸimiz Cuma günü açÄ±klanan tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± istihdam verilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ±nda bir ilerleme görüldüÄŸünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artÄ±ÅŸÄ± ihtimalini güçlendirmesiyle beraber deÄŸer kazanÄ±yor.

Dolar endeksi 14 yÄ±lÄ±n zirvesinin hemen altÄ±nda iÅŸlem görüyor.

DOLARDA YENÄ° ZÄ°RVELER GÖRÜLÜR MÜ?

IÅŸÄ±kFX BaÅŸanalisti Gizmen NalbantlÄ±: "Cuma günü ABD’den gelen istihdam verileri sonrasÄ± dolar endeksindeki yükseliÅŸ ile birlikte Dolar/TL 3.65 seviyesine kadar yükseldi. Yeni Anayasa ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar bugün baÅŸlÄ±yor. Gözler mecliste olacak. Siyasi belirsizlik ile birlikte kurdaki yükseliÅŸin görüldüÄŸünü söyleyebiliriz. AyrÄ±ca FED üyeleri açÄ±klamalarÄ±nda yÄ±l içinde 3 faiz artÄ±ÅŸÄ± yapacaklarÄ±nÄ± ifade ediyorlar" dedi.

NalbantlÄ± ÅŸöyle devam etti: "Son gelen enflasyon rakamlarÄ± sonrasÄ± negatif reel faize dönmemiz kur üzerinde baskÄ± yaratan diÄŸer önemli unsur. AyrÄ±ca 27 Ocak’taki Fitch deÄŸerlendirmesi de Türk varlÄ±klarÄ± üzerinde risk oluÅŸturmaya devam ediyor. Ä°çerideki siyasi ve jeopolitik geliÅŸmelere ek olarak DolarÄ±n dünyada deÄŸer kazanmasÄ± ile Dolar/TL’de 3.65’in üzerinde yükseliÅŸ devam edebilir. 3.70, 3.72 ve 3.75 yukarÄ±da yeni zirvenin oluÅŸabileceÄŸi seviyeler. Euro/TL’de ise 3.8350’nin üzerinde 3.90 seviyesine kadar yükseliÅŸ devam edebilir"

TL'DEKÄ° KAYBI BUNLAR ETKÄ°LEDÄ°

XTB Menkul DeÄŸerler AraÅŸtÄ±rma Müdürü Arzu Toktay: "Artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler ile Türk LirasÄ± yeni haftaya deÄŸer kaybÄ±yla baÅŸladÄ±. UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch’in 27 Ocak deÄŸerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu indirebileceÄŸi yönündeki haberler geçtiÄŸimiz hafta Türk LirasÄ±’nda hÄ±zlÄ± deÄŸer kaybÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±. USD/TRY özelinde baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda; geçtiÄŸimiz hafta ABD’de açÄ±klanan AralÄ±k ayÄ± istihdam raporunun enflasyonist baskÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmesi ile Dolar Endeksi’nde (DXY) yükseliÅŸin devam ettiÄŸini gözlemledik.

Ancak bugün özeline geldiÄŸimizde, yaÅŸanan iç siyasi belirsizliklerin TL’deki deÄŸer kaybÄ±nda önemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün. Çok tartÄ±ÅŸÄ±lan Partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine yönelik anayasa görüÅŸmeleri bugün itibariyle mecliste baÅŸlayacak. GörüÅŸmelerin iki oturum ÅŸeklinde iki haftaya yayÄ±lmasÄ± söz konusu ve süreç TL ve TL cinsi varlÄ±klar üzerinde etkili olmayÄ± sürdürebilir.

Teknik olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise, göstergelerin uzun süredir aÅŸÄ±rÄ± alÄ±ma ve uyumsuzluÄŸa iÅŸaret ettiÄŸini söyleyebiliriz. Ancak bu tarz olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± durumlarda teknik göstergeler yanÄ±ltÄ±cÄ± olabilmekte. Dolar/TL’de yükseliÅŸin devamÄ±nda 3,70 seviyesi ilk güçlü direnç olarak öne çÄ±karken, geri çekilmelerde parite 3,65 seviyesini test edebilir. Euro/TL’de ise Cuma günü yüksek seviyeleri olan 3,85 altÄ±nda kalÄ±cÄ± fiyatlama kÄ±sa vadede zor görünüyor. YükseliÅŸin devamÄ±nda ise parite 3,90 seviyesinde dirençle karÅŸÄ±laÅŸabilir. "

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K PAKETÄ° TAKÄ°P EDÄ°LECEK

Bugün iç piyasada KasÄ±m ayÄ±na iliÅŸkin sanayi üretimi verileri, TBMM'de görüÅŸmelerine baÅŸlanmasÄ± beklenen baÅŸkanlÄ±k sistemini öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi takip edilecek.

TAHVÄ°L BONO PÄ°YASASI

Tahvil-bono piyasasÄ±nda 11 Åžubat 2026 itfalÄ± 10 yÄ±llÄ±k gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanÄ±ÅŸta ortalama bileÅŸik faiz yüzde 11.34 seviyesinden gerçekleÅŸirken valörde son iÅŸlem yüzde 11.28 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalÄ± tahvilde dün spot kapanÄ±ÅŸta ortalama bileÅŸik faiz yüzde 10.77 seviyesinden gerçekleÅŸirken valörde son iÅŸlem yüzde 10.78 oldu.

Kaynak: Hürriyet