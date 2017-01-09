ZamlarÄ±n protesto edildiÄŸi o Ã¼lkede 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Meksika'da benzin fiyatlarÄ±na yapÄ±lan yÃ¼zde 20'lik zam nedeniyle Ã¼lke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 500 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken, 1'i polis 6 kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BBC'nin haberine göre, ülkenin birçok kentinde devam eden protesto gösterileri ve yaÄŸmalama olaylarÄ±nda ÅŸu ana kadar biri polis memuru 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.Olaylarda en az bin 500 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Polis kaynaklarÄ±, Veracruz ve Monterrey gibi büyük kentlerde, binlerce göstericinin güvenlik güçleriyle çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çevredeki market, petrol istasyonu ve araçlara zarar verdiÄŸini kaydetti.Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto, açÄ±klamasÄ±nda, sükunet çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak zammÄ±n ekonomik istikrarÄ± saÄŸlamaya yönelik "zor ama gerekli" bir adÄ±m olduÄŸunu belirtmiÅŸti. Protestocular, benzin fiyatlarÄ±na 1 Ocak'tan itibaren yapÄ±lan yüzde 20'lik zammÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyor. Meksika'da zammÄ±n ardÄ±ndan benzinin litresi 90 sentten satÄ±lÄ±yor. Ülkede günlük asgari ücret 4 dolar civarÄ±nda.