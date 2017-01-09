Ana Sayfa | EKONOMÄ° 09/01/2017 12:10

ZamlarÄ±n protesto edildiÄŸi o Ã¼lkede 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti


Meksika'da benzin fiyatlarÄ±na yapÄ±lan yÃ¼zde 20'lik zam nedeniyle Ã¼lke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 500 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken, 1'i polis 6 kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BBC'nin haberine göre, ülkenin birçok kentinde devam eden protesto  gösterileri ve yaÄŸmalama olaylarÄ±nda ÅŸu ana kadar biri polis memuru 6 kiÅŸi  hayatÄ±nÄ± kaybetti, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.Olaylarda en az bin 500 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Polis kaynaklarÄ±, Veracruz ve Monterrey gibi büyük kentlerde, binlerce  göstericinin güvenlik güçleriyle çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çevredeki market, petrol  istasyonu ve araçlara zarar verdiÄŸini kaydetti.Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto, açÄ±klamasÄ±nda, sükunet  çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak zammÄ±n ekonomik istikrarÄ± saÄŸlamaya yönelik "zor ama gerekli" bir  adÄ±m olduÄŸunu belirtmiÅŸti. Protestocular, benzin fiyatlarÄ±na 1 Ocak'tan itibaren yapÄ±lan yüzde  20'lik zammÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyor. Meksika'da zammÄ±n ardÄ±ndan benzinin litresi 90 sentten satÄ±lÄ±yor.  Ülkede günlük asgari ücret 4 dolar civarÄ±nda.

 

  

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