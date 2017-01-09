Ana Sayfa | EKONOMÄ° 09/01/2017 19:46

Fakirin yemeÄŸi cep yakÄ±yor


Nohutun kilogram fiyatÄ± bu yÄ±l 14 liraya yÃ¼kseldi.

Nohutun kilogram fiyatÄ± geçen yÄ±la göre 5 lira zamlandÄ±. Geçen yÄ±l kilogram fiyatÄ± 9 liradan satÄ±lan nohut, bu yÄ±l Edirne'de 14 liraya kadar yükseldi. Lokantalarda ise nohutun porsiyonu 4 ile 5 liradan sevenlerine sunuluyor.

EDÄ°RNE'DE KÄ°LOSU 14 LÄ°RAYI BULDU

Nohutun kilogram fiyatÄ±nÄ± görenler bir deÄŸil bin kere düÅŸünüyor. BakliyatçÄ±lar, nohutun fiyatÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± mevsimlik verim ve üreticinin nohut tarÄ±mÄ±ndan uzaklaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yor. Edirneli bakliyatçÄ± Sadi Zengin, toptancÄ±larÄ±n fiyatlarÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu yÄ±l nohut fiyatlarÄ± artÄ±ÅŸ gördü. Mahsulün ekiminin az olmasÄ± ve iklim ÅŸartlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak verim düÅŸtü. Geçen yÄ±la bakarak fiyat 5 TL arttÄ±. Fazla bir talep görmüyor bu fiyatlarla. Böyle soÄŸuk havalarda talep görmesi gerekirken fiyatlar yüksek olduÄŸu içi talep görmüyor." dedi.

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