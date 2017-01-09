Kara kÄ±ÅŸ domates fiyatlarÄ±nÄ± 4 katÄ±na Ã§Ä±karttÄ± vatandaÅŸ bakakaldÄ±

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle domates fiyatlarÄ± da uÃ§tu.

Mersin'in Erdemli Ä°lçesi'nde salkÄ±m siradaki domatesin fiyatÄ± 2,5-3 TL arasÄ±nda alÄ±cÄ± bulurken sofralÄ±ÄŸÄ±n ise 2 ile 2,5 lira arasÄ±nda satÄ±lmasÄ± üretecinin yüzünü güldürüyor.

KIÅž ÅžARTLARI DOMATESÄ°N FÄ°YATINI KATLADI

Çetin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± domates üreticisini sevindiriyor. 20 gün öncesine kadar 70 kuruÅŸtan alÄ±cÄ± bulan domatesin fiyatÄ±, hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi ile birlikte bir anda yükseldi. Erdemli Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± (EZO) Rasim Åžahin, yurdu etkisi altÄ±na alan kötü hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n özellikle DoÄŸu Akdeniz Bölgesi'nde sel afeti ile birlikte kendini göstermesinin sebze ve özellikle de domates fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesine yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FÄ°YATLAR ARTTI ÜRETÄ°CÄ°NÄ°N YÜZÜ GÜLDÜ

YaklaÅŸÄ±k 20 gün öncesi örtü altÄ±nda yetiÅŸtirilen domateslerin yeterli alÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± nedeni ile fiyatÄ±nÄ±n 70 kuruÅŸa kadar düÅŸtüÄŸünü belirten BaÅŸkan Åžahin, "Domatesin fiyatÄ± hava ÅŸartlarÄ± ile birlikte 2,5 liraya kadar yükseldi. FiyatlarÄ±n yükselmesine en büyük etken ise Mersin bölgesinde yaÅŸanan sel afeti ile soÄŸuk hava, sürekli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeni ile güneÅŸli havanÄ±n olmamasÄ±dÄ±r. Ä°klim ÅŸartlarÄ± hasadÄ± da etkiliyor. Normalde geçen yÄ±llarda 1 hafta, 10 günde topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z domatesleri aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 20 gün, 1 aylÄ±k süre zarfÄ±nda toplayabiliyoruz. Domates dalÄ±nda güneÅŸ görmediÄŸi için bir türlü kÄ±zarmÄ±yor bu da piyasada ürünün az olmasÄ±na neden oluyor. Domates piyasa arzÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamazken fiyatlarÄ±n yükselmesi, üreticinin de yüzünü güldürüyor" dedi.

SALKIM DOMATESÄ°N FÄ°YATI 3 LÄ°RAYA GÄ°DÄ°YOR

Erdemli genelinde örtü altÄ±nda 20 bin dönüm alanda yaklaÅŸÄ±k 200 bin ton domates üretildiÄŸini ifade eden Åžahin, son yÄ±llarda normal sofralÄ±k domatesin yanÄ±nda salkÄ±m ve çeri domatesin de üretilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YoÄŸun alÄ±cÄ± ve tüketim nedeni ile salkÄ±m domates üretimi yapan çiftçilerin hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Åžahin, "Erdemli'de normalde sofralÄ±k domates üretimi daha yüksek ancak, salkÄ±m domates son yÄ±llarda üretilmeye baÅŸlandÄ±. Çünkü Akdeniz Bölgesinin dÄ±ÅŸÄ±ndaki bölgelerde yaÅŸayan ve imkanÄ± olan insanlar artÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸ için girdiÄŸi büyük marketlerde normal domates yerine salkÄ±m ve çeri adÄ± verilen küçük domatesleri de aramaya baÅŸladÄ±. SalkÄ±m domatesin fiyatÄ± halden 3 liraya yakÄ±n fiyatlarla satÄ±n alÄ±nÄ±yor olmasÄ± üreticinin yüzünün gülmesine neden oluyor. Bu fiyatlarÄ±n ileriki günlerde de devam etmesini bekliyoruz" diye konuÅŸtu.

"SALKIM DAHA FAZLA GELÄ°R GETÄ°RÄ°YOR"

15 yÄ±ldÄ±r serada domates üretimi yapan Halil Åžahin ise bu yÄ±l geleneksel sofralÄ±k domates üretimi yerine daha fazla gelir getiren salkÄ±m domatesi ürettiÄŸini vurgulayarak "4 dönüm serada normal domates ürettik. Ancak 30 kuruÅŸa sattÄ±m. Ne var ki masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamazken ikinci dikim olarak salkÄ±m domatesi diktim, üretimde iyi fiyatÄ± da iyi yüzümüz gülüyor" ifadelerini kullandÄ±.