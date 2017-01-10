Dolar ve euro tarihi rekorun bile Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±

Haftaya deÄŸer kazanarak baÅŸlayan dolar ve euro durmak bilmiyor.

Dolar ve euro rekorlar kÄ±rmaya devam ediyor. Dün 3,7440 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, bugün de yükseliÅŸini sürdürüyor. Dolar 3,7779 ile rekorunu yeniledi.Euro da rekor tazeledi. Euro ilk kez 4 lirayÄ± aÅŸarak tüm zamanlarÄ±n en yükseÄŸini gördü. Euro en yüksek 4,0054 seviyesine çÄ±ktÄ±.

TL 10 GÜNDE YÜZDE 6 ERÄ°DÄ°

DolarÄ±n lira karÅŸÄ±sÄ±ndaki deÄŸer kazancÄ± yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana yüzde 6'yÄ± aÅŸtÄ±. LiranÄ±n euro karÅŸÄ±sÄ±ndaki kaybÄ± yüzde 8'e yaklaÅŸtÄ±.

KUR NEDEN YÜKSELÄ°YOR?

Dolardaki global güçlenme dolar/TL'de de yukseliÅŸi tetikliyor. DolarÄ±n belli baÅŸlÄ± altÄ± para birimi karÅŸÄ±sÄ±ndaki deÄŸerini ortaya koyan dolar endeksi 14 yÄ±lÄ±n zirvesinden geriledi. Geçen hafta 103,82'ye kadar çÄ±kan endeks 101 seviyesine gevÅŸedi. Merkez BankasÄ±'nÄ±n TL'nin sert deÄŸer kayÄ±plarÄ±na karÅŸÄ±n faiz adÄ±mlarÄ±nÄ± kullanmaktan çekinebileceÄŸi endiÅŸesi dolarÄ± baskÄ±lÄ±yor.Türkiye'ye tek yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki deÄŸerlendirme tarihinin yaklaÅŸmasÄ± ile siyasi ve jeopolitik geliÅŸmeler öne çÄ±kÄ±yor.

"2016 ENFLASYON RAKAMLARI ETKÄ°LÄ° OLDU"

Deniz Özel ve YatÄ±rÄ±m Grubu Yönetmeni Orkun Gödek, sepet kurda yükseliÅŸin 2016 kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yüzde 6'ya yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, TL'nin yeniden deÄŸer kaybetme sürecine girmesinde 3 Ocak tarihinde açÄ±klanan AralÄ±k ayÄ± ve 2016 yÄ±lÄ± enflasyon verilerinin etkili olduÄŸunu söyledi.Makro görünümün bozulmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesinin, yatÄ±rÄ±mcÄ±lar nezdinde hissedildikçe riski hedge etme aracÄ±yla kur iÅŸlemlerinin gündeme geldiÄŸini ifade eden Gödek, "Geçen haftanÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± enflasyon verisi ile olurken, kapanÄ±ÅŸÄ± da ABD verileri ile oldu ve konu bir ÅŸekilde yeniden ABD Merkez BankasÄ±na (Fed) yönelik beklentilere geldi." dedi.

"YELLEN'IN VE Fed ÜYELERÄ°NÄ°N KONUÅžMALARI TAKÄ°P EDÄ°LECEK"

Destek YatÄ±rÄ±m AraÅŸtÄ±rma Müdürü Murat Tufan ise cuma günü açÄ±klanan ABD tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± istihdam verisinin detaylarÄ±nÄ±n, güçlü seyrin korunduÄŸuna iÅŸaret ettiÄŸini ve geliÅŸmekte olan ülke para birimlerinin üzerindeki baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak TL'nin önemli oranda negatif ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Devam eden jeopolitik risklerin yanÄ±nda, kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings'in 27 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notunu düÅŸürme ihtimalinin piyasalarda konuÅŸulmasÄ± ve mecliste bugün takip edilecek Anayasa görüÅŸmelerinin dolar/TL'yi yukarÄ± taÅŸÄ±yan sebeplerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini ifade eden Tufan, "AynÄ± zamanda hali hazÄ±rda ABD BaÅŸkanÄ± seçilen Donald Trump'Ä±n politikalarÄ±na iliÅŸkin beklentiler ve Fed üyelerinden Lacker'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±nda daha hÄ±zlÄ± faiz artÄ±rÄ±mÄ±na gidileceÄŸi yönünde deÄŸerlendirmeleri kurdaki ateÅŸi destekledi." dedi.Tufan, bu haftanÄ±n genelinde verilerden ziyade Fed baÅŸkanÄ± Janet Yellen'Ä±n ve Fed üyelerinin konuÅŸmalarÄ±nÄ±n takip edileceÄŸini belirterek, güçlü ABD verilerinin ardÄ±ndan ÅŸahin tonda açÄ±klamalarÄ±n gelebileceÄŸini kaydetti. Bu hafta, özellikle cuma günü açÄ±klanacak ABD enflasyon verilerinin ön plana çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±, yurt içinde ise cari denge verisinin izleneceÄŸini ifade eden Tufan, "Kritik direnç noktalarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurda alÄ±mlar hÄ±zlandÄ±. Yeni fiyatlamalarda kÄ±sa vadeli destek seviyesi 3,70, ancak geniÅŸ bant aralÄ±ÄŸÄ±nda ana destek noktasÄ± ise olarak 3,62 -3,65 bölgesi izlenebilir. Kurda ara ara teknik geri çekilmeler gözlemlenebilir fakat bu seviyelerin üzerinde kaldÄ±ÄŸÄ± sürece yeni rekorlar ile 3,75 -3,80 koridoru test edilebilir." dedi

"SÖZLEÅžMELER 3,75'E KADAR HAREKETÄ° DESTEKLEMEKTEDÄ°R"

Kapital FX AraÅŸtÄ±rma Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Enver Erkan da Türkiye ekonomisi üzerinde ve sermaye hareketleri üzerinde geniÅŸ vadede risk yaratan unsurlarÄ±n fiyatlamalarda etkili olduÄŸu belirterek, "Yeni haftanÄ±n en önemli maddesi Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerinin baÅŸlayacak olmasÄ±. Siyasi sisteme iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar ve ileriye dönük referandum/erken seçim belirsizliÄŸi ile jeopolitik risklerin güvenlik riski ile iç içe olmasÄ± da Türk finansal varlÄ±klarÄ± üzerinde baskÄ± unsuru olmaktadÄ±r." dedi.Erkan, 24 Ocak'ta gerçekleÅŸtirilecek Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) toplantÄ±sÄ± öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±ndan (TCMB) bir proaktivite sinyali gelmemesi ve faiz artÄ±rÄ±mÄ± konusunun bir ikilem içerisinde kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± algÄ±sÄ±yla TL'deki deÄŸer kaybÄ±nÄ±n derinleÅŸtiÄŸini ifade ederek, deÄŸerlendirmesine ÅŸöyle devam etti:"Bu durum ayrÄ±ca Trump'Ä±n ekonomi paketi ve Fed'in fiyatlamasÄ±nÄ±n yaratabileceÄŸi piyasa hareketlerine karÅŸÄ± da TL'yi en zayÄ±f para birimlerinden biri yapmaktadÄ±r. Bu kapsamda dolar/TL'de 3,50'nin altÄ±na doÄŸru bir hareketi, temel koÅŸullarÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nda deÄŸiÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ± sürece beklememek gerekir. Bizim ilk çeyrek hedefimize kur bir haftada ulaÅŸtÄ± ve bu gidiÅŸle yÄ±l sonu hedefimize de (3,85) ay bitmeden ulaÅŸacak. Mevcut opsiyon sözleÅŸmelerinin durumu 3,75'e kadar bir hareketi desteklemektedir."