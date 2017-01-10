TÃ¼rk gÄ±da devi hisselerini Brezilya'ya sattÄ±

KÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz et markasÄ± Banvit, hisselerinin %79,48'ini Brezilya merkezli BRF S.A.'nÄ±n baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± olan BRF GmbH'e verdi.

Banvit'in yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile BrezilyalÄ± BRF S.A.'nÄ±n baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± olan BRF GmbH arasÄ±nda hisse satÄ±ÅŸ sözleÅŸmesi imzalandÄ±.Banvit yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre ÅŸirket sermayesinin yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanÄ±n en büyük gÄ±da ÅŸirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nÄ±n baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± olan BRF GmbH arasÄ±nda hisse satÄ±ÅŸ sözleÅŸmesini imzaladÄ±.

"HÄ°SSE SATIÅž SÖZLEÅžMESÄ° Ä°MZLANDI"

Åžirketimizin hâkim hissedarlarÄ± tarafÄ±ndan iletilen güncel bilgiye göre, Åžirketimiz sermayesinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 79.48'ine karÅŸÄ±lÄ±k gelen hisselerin tamamÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanÄ±n en büyük gÄ±da ÅŸirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nÄ±n baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± olan BRF GmbH arasÄ±nda hisse satÄ±ÅŸ sözleÅŸmesi ("SözleÅŸme") imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r.Yine Åžirketimize iletilen bilgiler çerçevesinde, SözleÅŸme'nin imzalanmasÄ±nÄ± takiben BRF GmbH ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iÅŸtiraki olan Qatar Holding LLC ("QH") arasÄ±nda, yüzde 60 BRF GmbH, yüzde 40 ise QH'de bulunmak kaydÄ±yla yeni bir ortaklÄ±k ("Yeni OrtaklÄ±k") oluÅŸturulacaÄŸÄ± ve Yeni OrtalÄ±k'Ä±n SözleÅŸme tahtÄ±nda alÄ±cÄ±nÄ±n tüm haklarÄ±nÄ± devralarak iÅŸlemin kapanÄ±ÅŸÄ± ile birlikte, Åžirketimizin paylarÄ±nÄ±n yüzde 79.48'inin sahibi olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

HÄ°SSE BAÅžINA 11,51 TL

SözleÅŸme'de satÄ±n alma bedeli hisse baÅŸÄ±na 11,51 TL olarak belirlenmiÅŸ olsa da anÄ±lan tutar SözleÅŸme'de belirtilen ABD DolarÄ±/Türk LirasÄ± döviz kuruna göre ABD DolarÄ± üzerinden yapÄ±lacak olup, Rekabet Kurulu izni ve SözleÅŸme'de belirlenen diÄŸer gerekli ön koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ± akabinde hisse devrinin yapÄ±lacaÄŸÄ± tarih itibariyle gerçekleÅŸtirilecek ve Banvit'in 2016 yÄ±lÄ± performansÄ±na baÄŸlÄ± fiyat uyarlamalarÄ±na tabi olarak deÄŸiÅŸebilecektir.SözleÅŸmede belirtilen koÅŸullarÄ±n gerçekleÅŸmesini müteakip hisse devir iÅŸlemi tamamlandÄ±ktan sonra Yeni OrtaklÄ±k bakÄ±mÄ±ndan "pay alÄ±m teklifi" yükümlülüÄŸü ortaya çÄ±kacak olup, pay alÄ±m teklifi için T.C. BaÅŸbakanlÄ±k Sermaye PiyasasÄ± Kurulu'na baÅŸvuruda bulunulacaÄŸÄ± tarafÄ±mÄ±za bildirilmiÅŸtir. Söz konusu SözleÅŸme ve iÅŸlemin kapanÄ±ÅŸ sürecinde, HissedarlarÄ±n münhasÄ±r finansal danÄ±ÅŸmanÄ± olarak UniCredit/YapÄ± Kredi, münhasÄ±r hukuk danÄ±ÅŸmanÄ± olarak ÇiÄŸdemtekin Dora ÇakÄ±rca ArancÄ± Hukuk Bürosu ve münhasÄ±r strateji danÄ±ÅŸmanÄ± olarak Helix Yönetim DanÄ±ÅŸmanlÄ±k görev almÄ±ÅŸ ve alacaktÄ±r. (Kaynak: Hürriyet)