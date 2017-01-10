Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± sebze ve meyve fiyatlarÄ±nÄ± da vurdu

Son bir haftadÄ±r hava durumunun normallerin altÄ±na inmesi nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarÄ± da iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Adana'daki YüreÄŸir Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet ÇayÄ±r, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ä°stanbul ve Ankara gibi bölgelere ürün gönderemediklerini, sebze ve meyve fiyatlarÄ±nÄ±n da bu nedenle yükseldiÄŸini söyledi. Bir çok sebze ve meyvede fiyatlar katlandÄ±.

''AÅžIRI YAÄžIÅž ÜRÜNLERE ZARAR VERDÄ°''

Dernek BaÅŸkanÄ± ÇayÄ±r, yurdun büyük bölümünü etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle sebze ve meyve komisyoncularÄ±nÄ±n da sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Mehmet ÇayÄ±r, "Akdeniz Bölgesi'nde yaÄŸan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmur ürünlere zarar verdi, bazÄ± bölgelerde tarÄ±msal ürünler sele gitti. AyrÄ±ca yurdun dört bir yanÄ±ndaki kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle mevcut ürünleri de yollar kapalÄ± olduÄŸu için gönderemiyoruz." dedi.

''ULAÅžIM SORUNU FÄ°YATLARI ARTTIRIYOR''

Mevsim koÅŸullarÄ± nedeniyle ürün azlÄ±ÄŸÄ± ve kapanan yollarÄ±n sebze ve meyve fiyatlarÄ±nÄ± yükselttiÄŸini bildiren Mehmet ÇayÄ±r, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ürün yetiÅŸen yerlerde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle hasat zorlaÅŸtÄ±. AyrÄ±ca yollarÄ±n kapalÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± biz de sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yoruz. Yollar kapalÄ±, don olayÄ± var, araçlar hareket edemiyor. Mesela bölgemizde yetiÅŸen narenciye ürünleri geçen hafta halimizde 25-30 kuruÅŸa satÄ±lÄ±rken, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmur ve don olaylarÄ±nÄ±n olmasÄ± sebebiyle ÅŸimdi 50-60 kuruÅŸa çÄ±ktÄ±. PatlÄ±can soÄŸuk havadan dolayÄ± 5 liradan satÄ±lÄ±yor. Geçen hafta 50 kuruÅŸ olan soÄŸanÄ±n kilogramÄ± ÅŸimdi 60 kuruÅŸa gidiyor. Adana'daki hal fiyatlarÄ± uygun ama ulaÅŸÄ±m sorunu nedeniyle ürün kÄ±sÄ±tlÄ± giden kentlerde toptan ve manav fiyatlarÄ± artÄ±yor."