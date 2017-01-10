Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/01/2017 11:25

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± sebze ve meyve fiyatlarÄ±nÄ± da vurdu


Son bir haftadÄ±r hava durumunun normallerin altÄ±na inmesi nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarÄ± da iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Adana'daki YüreÄŸir Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet ÇayÄ±r, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Ä°stanbul ve Ankara gibi bölgelere ürün gönderemediklerini, sebze ve meyve fiyatlarÄ±nÄ±n da bu nedenle yükseldiÄŸini söyledi. Bir çok sebze ve meyvede fiyatlar katlandÄ±.

''AÅžIRI YAÄžIÅž ÜRÜNLERE ZARAR VERDÄ°''

Dernek BaÅŸkanÄ± ÇayÄ±r, yurdun büyük bölümünü etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle sebze ve meyve komisyoncularÄ±nÄ±n da sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Mehmet ÇayÄ±r, "Akdeniz Bölgesi'nde yaÄŸan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmur ürünlere zarar verdi, bazÄ± bölgelerde tarÄ±msal ürünler sele gitti. AyrÄ±ca yurdun dört bir yanÄ±ndaki kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle mevcut ürünleri de yollar kapalÄ± olduÄŸu için gönderemiyoruz." dedi.

''ULAÅžIM SORUNU FÄ°YATLARI ARTTIRIYOR''

Mevsim koÅŸullarÄ± nedeniyle ürün azlÄ±ÄŸÄ± ve kapanan yollarÄ±n sebze ve meyve fiyatlarÄ±nÄ± yükselttiÄŸini bildiren Mehmet ÇayÄ±r, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ürün yetiÅŸen yerlerde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle hasat zorlaÅŸtÄ±. AyrÄ±ca yollarÄ±n kapalÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± biz de sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yoruz. Yollar kapalÄ±, don olayÄ± var, araçlar hareket edemiyor. Mesela bölgemizde yetiÅŸen narenciye ürünleri geçen hafta halimizde 25-30 kuruÅŸa satÄ±lÄ±rken, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmur ve don olaylarÄ±nÄ±n olmasÄ± sebebiyle ÅŸimdi 50-60 kuruÅŸa çÄ±ktÄ±. PatlÄ±can soÄŸuk havadan dolayÄ± 5 liradan satÄ±lÄ±yor. Geçen hafta 50 kuruÅŸ olan soÄŸanÄ±n kilogramÄ± ÅŸimdi 60 kuruÅŸa gidiyor. Adana'daki hal fiyatlarÄ± uygun ama ulaÅŸÄ±m sorunu nedeniyle ürün kÄ±sÄ±tlÄ± giden kentlerde toptan ve manav fiyatlarÄ± artÄ±yor."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


SPD Genel BaÅŸkanÄ± ABâ€™nin parÃ§alanmasÄ± artÄ±k daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez deÄŸil

Alman koalisyon hÃ¼kÃ¼metini ortaÄŸÄ± SPD Genel BaÅŸkanÄ± ve Ekonomi BakanÄ± Sigmar Gabriel, Almanya'nÄ±n Euro BÃ¶lgesiâ€™nde sadece tasarruf politikalarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirterek, AB'nin her zamankinden daha Ã§ok bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ hale geleceÄŸini belirtti.


YaÅŸlÄ± veya engelli bakÄ±mÄ± Ã¼stlenenlere devlet bin lira maaÅŸ verecek

En fazla 2 engelli veya yaÅŸlÄ±ya aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda bakan yakÄ±nlarÄ±na devlet, bin lira maaÅŸ vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


TÃ¼rk mucitlerden Ã¼lke ekonomisine destek priz Ã¼retimi

UludaÄŸ Ãœniversitesi bir ilke imza attÄ±. KapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bile enerji tÃ¼keten televizyon, bilgisayar gibi cihazlarÄ±n uyku modunda enerjilerini keserek tasarruf saÄŸlayan priz geliÅŸtirdi.