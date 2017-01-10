TrafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§ sayÄ±sÄ± 21 milyona ulaÅŸtÄ±

KasÄ±m ayÄ± verilerine gÃ¶re, trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§ sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±l aynÄ± aya gÃ¶re yÃ¼zde 32.1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi belirlendi.

KasÄ±m ayÄ± sonu itibarÄ±yla trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araç sayÄ±sÄ± 21 milyon 3 bin 368'e ulaÅŸtÄ±.KasÄ±m ayÄ±nda trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±lan toplam 129 bin 360 taÅŸÄ±t içinde otomobil yüzde 68.6 ile ilk sÄ±rada yer aldÄ±. Bunu sÄ±rasÄ±yla yüzde 14.3 ile kamyonet, yüzde 7.8 ile motosiklet, yüzde 5.6 ile traktör takip etti. TaÅŸÄ±tlarÄ±n yüzde 3.7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlÄ± taÅŸÄ±tlar oluÅŸturdu.

KAYDI YAPILAN TAÅžIT SAYISI BÄ°R ÖNCEKÄ° AYA GÖRE YÜZDE 32.1 ARTTI

KasÄ±m ayÄ±nda trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±t sayÄ±sÄ± Ekim ayÄ±na göre yüzde 32.1 arttÄ±. Bu artÄ±ÅŸ otomobilde yüzde 49.2, minibüste yüzde 15.8, otobüste yüzde 5.9, kamyonette yüzde 21.9, kamyonda yüzde 22.3 olarak gerçekleÅŸti. Motosiklette yüzde 12.7, özel amaçlÄ± taÅŸÄ±tlarda yüzde 21.4, traktörde ise yüzde 4.2 azalÄ±ÅŸ oldu.

KAYDI YAPILAN TAÅžIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 33.4 ARTTI

KasÄ±m ayÄ±nda geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±t sayÄ±sÄ±nda yüzde 33.4 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti. Bu artÄ±ÅŸ otomobilde yüzde 57.5, kamyonette yüzde 5.7, motosiklette yüzde 2, traktörde yüzde 2.4 olarak gerçekleÅŸti. Minibüste yüzde 21.7, otobüste yüzde18.3, kamyonda yüzde 18.6, özel amaçlÄ± taÅŸÄ±tlarda ise yüzde 55.6 azalÄ±ÅŸ oldu.

TRAFÄ°KTEKÄ° TOPLAM TAÅžIT SAYISI OCAK-KASIM DÖNEMÄ°NDE BÄ°R MÄ°LYON 8896 ADET ARTTI

Ocak-KasÄ±m döneminde 1 milyon 113 bin 235 adet taÅŸÄ±tÄ±n trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±ldÄ±, 104 bin 339 adet taÅŸÄ±tÄ±n ise trafikten kaydÄ± silindi. Böylece trafikteki toplam taÅŸÄ±t sayÄ±sÄ± 1 milyon 8 bin 896 adet arttÄ±.

KASIM AYINDA 627 BÄ°N 425 TAÅžITIN DEVRÄ° YAPILDI

Devri yapÄ±lan toplam 627 bin 425 adet taÅŸÄ±t içinde otomobil yüzde 70.9 ile ilk sÄ±rada yer aldÄ±. Otomobili sÄ±rasÄ±yla yüzde 16.2 ile kamyonet, yüzde 3.8 ile motosiklet, yüzde 3.8 ile traktör takip etti. KasÄ±m ayÄ±nda devri yapÄ±lan taÅŸÄ±tlarÄ±n yüzde 5.3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlÄ± taÅŸÄ±tlar oluÅŸturdu.

TRAFÄ°ÄžE KAYITLI LPG'LÄ° OTOMOBÄ°L ORANI YÜZDE 39.3 OLDU

KasÄ±m ayÄ± sonu itibarÄ±yla trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± 11 milyon 254 bin 357 adet otomobilin yüzde 39.3'ü LPG, yüzde 33.4'ü dizel, yüzde 26.9'u benzin yakÄ±tlÄ±dÄ±r. YakÄ±t türü bilinmeyen otomobillerin oranÄ± ise yüzde 0.4'tür.

KASIM AYINDA 88 BÄ°N 720 OTOMOBÄ°LÄ°N TRAFÄ°ÄžE KAYDI YAPILDI

KasÄ±m ayÄ±nda trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±lan 88 bin 720 adet otomobilin yüzde13.2'sinin Volkswagen, yüzde 9'unun Renault, yüzde 7.5'inin Opel, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 6.7'sinin Mercedes-Benz, yüzde 6.5'inin Hyundai, yüzde 6.4'ünün Fiat, yüzde 5.3'ünün Dacia, yüzde 5.1'inin BMW, yüzde 4.1'inin Nissan olduÄŸu, yüzde 29.1'inin ise diÄŸer markalardan oluÅŸtuÄŸu görüldü.

EN FAZLA SÄ°LÄ°NDÄ°R HACMÄ° 1501-1600

Ocak-KasÄ±m döneminde trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±lan 680 bin 493 adet otomobilin yüzde 38.7'si 1501-1600, yüzde 25.8'i 1401-1500, yüzde 15.5'i 1301-1400, yüzde 15.2'si 1300 ve altÄ±, yüzde 3.5'i 1601-2000, yüzde 1.3'ü 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

EN FAZLA BEYAZA OTOMOBÄ°L KAYDI YAPILDI

Ocak-KasÄ±m döneminde trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±lan 680 bin 493 adet otomobilin yüzde 61.2'si beyaz, yüzde 15.8'i gri, yüzde 8.6'sÄ± siyah ve yüzde 6.4'ü kÄ±rmÄ±zÄ± iken yüzde 7.9'u diÄŸer renklerdedir.