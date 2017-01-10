TÃ¼rk mucitlerden Ã¼lke ekonomisine destek priz Ã¼retimi

UludaÄŸ Ãœniversitesi bir ilke imza attÄ±. KapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bile enerji tÃ¼keten televizyon, bilgisayar gibi cihazlarÄ±n uyku modunda enerjilerini keserek tasarruf saÄŸlayan priz geliÅŸtirdi.

UludaÄŸ Üniversitesi, kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde enerji tüketmeye devam eden televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazlarÄ±n elektrik tüketimini keserek milyonlarca lira tasarruf saÄŸlayacak priz geliÅŸtirdi.Tasarruf saÄŸlayacak priz için çalÄ±ÅŸmayÄ± yürüten öÄŸretim görevlisi Dr. Basri Kul, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°nternet EriÅŸimli, Enerji Yönetimli IP Grup Priz" adÄ±nÄ± verdikleri ürünün enerji tasarrufunda önemli faydalar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Elektronik cihazlarÄ±n uzaktan kontrolü, açÄ±lÄ±p kapatÄ±lmasÄ± gibi ihtiyaçlarÄ±n öteden beri gündemde olduÄŸunu ifade eden Kul, uzaktan eriÅŸimle internete baÄŸlÄ± bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden bir elektrikli cihazÄ± açÄ±p kapatmak, kontrol etmek gibi eylemleri gerçekleÅŸtirebilen priz yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

UZAKTAN KONTROL EDÄ°LEBÄ°LECEK

Ä°çinde yazÄ±lÄ±m bulunan elektronik cihazlarÄ±n zaman zaman kilitlenebildiÄŸine dikkat çeken Kul, "Bu tarz durumlarda bu aletleri açÄ±p kapatmaya ihtiyaç var. DiÄŸer taraftan da bu cihazlarÄ±n uyku modundaki enerji tasarrufunu ekonomiye döndürmek var. Ürünün ana amacÄ±, enerji tasarrufu ve uzaktan kontrol" diye konuÅŸtu.

ÜRÜNÜN 4 PATENTÄ° VAR

Kul, uzaktan kontrolün internet eriÅŸimi olan her yerden yapÄ±labileceÄŸini belirterek, ÅŸöyle devam etti:"Ürün, bünyesinde bir mikro bilgisayar barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Bu bilgisayar, internet baÄŸlantÄ±sÄ±na sahip. AynÄ± zamanda kaç kilovatsaat enerji tüketildiÄŸini, aÅŸÄ±rÄ± akÄ±ma baÄŸlÄ± yanma ya da arÄ±zalarÄ±n tespitini yapabilecek özelliklere sahip. Bir nevi bir elektrik sayacÄ±nÄ±n internete baÄŸlÄ± hali. Ürünün 4 patenti var. Bu prizin tek geliÅŸtiricisiyiz. AynÄ± zamanda enerji ölçümü de yapÄ±labiliyor. Ürünün en belirgin özelliÄŸi, özellikle ülkemiz açÄ±sÄ±ndan önem arz eden kÄ±smÄ±, enerji tasarrufuyla ilgili. Televizyon, bilgisayar, yazÄ±cÄ± gibi elektronik cihazlar kullanÄ±lmadÄ±klarÄ± zamanlarda da enerji tüketmeye devam ediyor. Söz konusu priz, bunu algÄ±layÄ±p enerji tüketimini sÄ±fÄ±rlayarak tasarruf saÄŸlÄ±yor. Ülkemizin 'standby', yani uyku modundan kaynaklanan enerji sarfiyatÄ± yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyar lira gibi büyük bir bedel. Bununla ilgili çeÅŸitli kurum ve kuruluÅŸlarda çok sayÄ±da deney yaptÄ±k. Priz sayesinde ülke genelinde yÄ±llÄ±k 2,5 milyar lira tasarruf saÄŸlayabiliriz."

BÄ°R BANKADA DENENDÄ°

Ürünün her türlü testten geçtiÄŸini ve saha ölçümlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kul, "Bir bankada çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k. Ülke genelindeki ÅŸubelerinde yaklaÅŸÄ±k 10 bin bilgisayar setinin olduÄŸu bu bankada priz sayesinde yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon liralÄ±k bir tasarruf elde edildiÄŸini belirledik." dedi.Prizin evlerde de kullanÄ±labileceÄŸinÄ° söyleyen Kul, "Bazen 'ütüyü açÄ±k mÄ± bÄ±raktÄ±m' diye tedirgin olabiliyoruz. Bu prizle uzaktan eriÅŸim sayesinde ütünün açÄ±k ya da kapalÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabiliriz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kul, fiÅŸlerin prize takÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "operatör" tanÄ±mÄ±nÄ±n oluÅŸturulduÄŸunu, ardÄ±ndan cihazda mesai baÅŸlangÄ±ç ve bitiÅŸ saatinin tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kul, sözlerine ÅŸu ifadelerle devam etti:"Ürün, bilgisayar ve yazÄ±lÄ±mlarÄ±n zarar görmemesi için enerjinin düÅŸmesini bekliyor. Enerji, normal çekiminin altÄ±nda bir seviyeye ulaÅŸmÄ±ÅŸsa uyku moduna geçtiÄŸini anlÄ±yor ve anahtarÄ± kesiyor. Mesai baÅŸlama saati tanÄ±mÄ±na göre de bu süreç devreye girerek, sÄ±rasÄ±yla önce bilgisayar, sonra yazÄ±cÄ± gibi cihazlarÄ± dengeli bir ÅŸekilde, sÄ±rayla devreye alarak aÅŸÄ±rÄ± yüklenmeden çalÄ±ÅŸabilir hale getiriyor. Prizin 4, 6 ve 8'li modlarÄ± var. Priz, ek olarak sÄ±caklÄ±k, nem gibi ortam izleme deÄŸerlerine sahip. YangÄ±n ve su basmasÄ± gibi durumlarda da güvenlik anlamÄ±nda kullanÄ±labilir. SÄ±vÄ± seviye sensörü var. ÖrneÄŸin, Ä±sÄ± yükseldiÄŸinde klimayÄ± otomatik olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rabilir."

ASELSAN'DA KULLANILIYOR

Kul, prizin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu ile ASELSAN'da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Çok ani yüklenme yapÄ±lmamasÄ± için cihazlarÄ±n sÄ±ralÄ± bir ÅŸekilde açÄ±lÄ±p kapanmasÄ± gerekiyor. Ürün, bütün bilgisayarlarÄ±n devreye giriÅŸ anlarÄ±nÄ± bir saniye zaman gecikmesi saÄŸlayarak, bir senkronizasyon içinde ayarlÄ±yor. Böylece ÅŸebekede ani yük dalgalanmalarÄ±nÄ± engelliyor. Bu durumda elektronik cihazlar zarar görmüyor ve ÅŸebekedeki dalgalanma sonucu firmaya gelecek maddi manevi zararÄ±n önüne geçiliyor." dedi.