YaÅŸlÄ± veya engelli bakÄ±mÄ± Ã¼stlenenlere devlet bin lira maaÅŸ verecek

En fazla 2 engelli veya yaÅŸlÄ±ya aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda bakan yakÄ±nlarÄ±na devlet, bin lira maaÅŸ vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Devlet, engelli ya da çok yaÅŸlÄ± olduÄŸu için bakÄ±ma muhtaç kiÅŸilerle aynÄ± çatÄ± altÄ±nda yaÅŸayanlara evde bakÄ±m parasÄ± veriyor. AylÄ±k yeni yÄ±lla birlikte 1000 liraya çÄ±ktÄ±. Aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar mutlaka baÅŸvurmalÄ±.

RAPOR ALMAK GEREKÄ°YOR

Engelli ya da çok yaÅŸlÄ± olduÄŸu için bakÄ±ma muhtaç kiÅŸilerle aynÄ± çatÄ± altÄ±nda yaÅŸayanlara, evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± ödeniyor. Bu ödeme 2016 yÄ±lÄ±nda aylÄ±k 924 liraydÄ±. Yeni yÄ±lla birlikte bu aylÄ±klara yüzde 8 civarÄ±nda zam geldi. Böylece aylÄ±k 1000 liraya yükseldi. Åžu ana kadar 500 bin kiÅŸinin yararlandÄ±ÄŸÄ± uygulama kapsamÄ±nda 4 milyar liraya yakÄ±n ödeme yapÄ±ldÄ±. Ancak çoÄŸu kiÅŸi bu uygulamadan habersiz.

KÄ°ÅžÄ° BAÅžINA GELÄ°R SINIRI

Evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± alÄ±nabilmesi için bakÄ±lacak kiÅŸiye tam teÅŸekküllü bir hastaneden saÄŸlÄ±k kurulu raporu almak gerekiyor. MaaÅŸ için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Raporun 'aÄŸÄ±r engelli' bölümüne 'evet' yazÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± da isteniyor. Evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± alÄ±nabilmesi için engelli ve kendisiyle aynÄ± çatÄ± altÄ±nda yaÅŸayanlarÄ±n kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen gelirinin 936 liradan az olmasÄ± ÅŸart. Bu aylÄ±k, bakÄ±ma muhtaç kiÅŸiye deÄŸil bakÄ±mÄ± yapan kiÅŸiye ödeniyor.

AKRABA DA KAPSAMDA

SGK, evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± alan 500 bin kiÅŸinin düÅŸük sigorta primiyle emekli olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir çalÄ±ÅŸma da yapÄ±yor. Düzenlemenin 2017'de çÄ±kmasÄ± bekleniyor. Evde bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ±nÄ± bakÄ±ma muhtaç kiÅŸinin eÅŸi, çocuklarÄ± ile çocuklarÄ±nÄ±n eÅŸleri, ana ve babasÄ± ile bunlarÄ±n ana ve babasÄ± gibi birinci derece yakÄ±nlarÄ± da alabiliyor. Ä°stenen ÅŸartlarÄ± yerine getirenler en fazla iki farklÄ± engelliye bakabilir.

EN FAZLA Ä°KÄ° ENGELLÄ° Ä°ÇÄ°N

Ä°stenen ÅŸartlarÄ± yerine getirenler en fazla iki farklÄ± engelliye bakabilir. Her engelli ayrÄ± ayrÄ± bakÄ±m ücreti alÄ±r. Ancak aynÄ± hanede bakÄ±ma muhtaç daha fazla engellinin bulunmasÄ± ve onlar için de bakÄ±m ücreti alabilmek için ayrÄ± bir bakÄ±cÄ±nÄ±n daha olmasÄ± gerekiyor. Engelli çalÄ±ÅŸÄ±yor ve iÅŸe gidiÅŸ geliÅŸte bakÄ±cÄ±sÄ± yardÄ±m ediyorsa yukarÄ±da saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸartlar uygunsa bakÄ±m parasÄ± alabilir.