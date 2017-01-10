SPD Genel BaÅŸkanÄ± ABâ€™nin parÃ§alanmasÄ± artÄ±k daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez deÄŸil

Alman koalisyon hÃ¼kÃ¼metini ortaÄŸÄ± SPD Genel BaÅŸkanÄ± ve Ekonomi BakanÄ± Sigmar Gabriel, Almanya'nÄ±n Euro BÃ¶lgesiâ€™nde sadece tasarruf politikalarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirterek, AB'nin her zamankinden daha Ã§ok bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ hale geleceÄŸini belirtti.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve Maliye BakanÄ± Wolfgang Schaeuble’yi eleÅŸtiren Gabriel,Avrupa’da dönüÅŸüme ihtiyaç duyulduÄŸunu söyledi. Reformlar yapan Fransa ve Ä°talya gibi ülkelerin, bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±m puan daha yüksek olmasÄ±na izin verilmesi için büyük çaba harcadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Gabriel, Yunanistan’da ‘birazcÄ±k’ bütçesi fazlasÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda ve bunun fakiremeklilere daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± istendiÄŸinde Merkel ve Schaeuble’nin buna karÅŸÄ± harekete geçtiÄŸini savundu. Gabriel, “YunanlÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, Almanya’da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z reformlarda emekli ücretlerinde ve kamu maaÅŸlarÄ±nda birazcÄ±k kÄ±sÄ±tlamaya gitseydik burada muhtemelen halk ayaklanmasÄ± olurdu” dedi.

BÜTÇE AÇIÄžI MI, MARÄ°NE LE PEN MÄ°?

BaÅŸbakan Merkel’e bir kez “Almanya için Fransa’ya yarÄ±m puanlÄ±k bütçe açÄ±ÄŸÄ±na izin verilmesi mi yoksa Marine Le Pen’in cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± mÄ± daha pahalÄ± olur?” ÅŸeklinde bir soru yönelttiÄŸini aktaran Gabriel, “Hala bana bir cevap borçlu” dediBu tür tartÄ±ÅŸmalarÄ±n çok popüler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini vurgulayan Gabriel, “Ancak AB’nin ne durumda olduÄŸunu da biliyorum. AB’nin parçalanmasÄ± artÄ±k daha düÅŸünülemez deÄŸil” diye konuÅŸtu.

HEDEFÄ° SEÇMENÄ° UYUTMAKTI

Hükümet ortaÄŸÄ± Angela Merkel’in siyaset yapma ÅŸeklini de eleÅŸtiren Gabriel, Merkel’in ilkesinin sorunlarÄ±n üzerine örtmek ve bir pozisyon belirlememek olduÄŸunu savundu. Gabriel, “Merkel’in hedefi seçmeni uyutmaktÄ±. Ancak ÅŸimdi yüksek derecede politize olmuÅŸ seçmenler var” deÄŸerlendirmesinde bulundu. Merkel’in Ukrayna’nÄ±n doÄŸusundaki ihtilafta ise baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ifade eden Gabriel, Almanya’nÄ±n 2015’te savaÅŸtan kaçan insanlarÄ± kabul etmesini doÄŸru bulduÄŸunu ancak bu ÅŸekilde kontrolsüz sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±n bir kez daha tekrarlanmamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.