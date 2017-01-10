Merkez BankasÄ±nÄ±n kararÄ± sonrasÄ± dolar ve Euro geriledi

Sabah saatlerinde 3.7830 seviyesi gÃ¶rerek rekor kÄ±ran dolar/TL ve 4.0119 seviyesini gÃ¶rerek rekor kÄ±ran Euro/TL Merkez BankasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± sonucunda dÃ¼ÅŸtÃ¼

Rekor üzerine rekor kÄ±ran dolar ve euro Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mÄ± sonrasÄ± geriledi. Dolar/TL en yüksek 3.7830 seviyesini görerek rekor kÄ±rarken açÄ±klama sonrasÄ± 3.75 seviyesinin altÄ±nÄ± gördü. Kur saat 14.35 itibari ile 3.7610 seviyesinden iÅŸlem gördü.4.0119 seviyesini görerek yeni zirvesine ulaÅŸan Euro/TL ise Merkez BankasÄ±'nÄ±n hamlesi sonrasÄ± 3.97 seviyesine geriledi. Kur saat 14.35 itibari ile 3.9790 seviyesinden iÅŸlem gördü.

BankacÄ±lar dün TL'de negatif ayrÄ±ÅŸma için belirli bir haber ya da geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, negatif ayrÄ±ÅŸmayÄ± mevcut geliÅŸmelerin oluÅŸturmaya devam ettiÄŸini söyledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENÄ° HAMLE

Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ± (TCMB) yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada piyasalarda gözlenen aÅŸÄ±rÄ± oynaklÄ±ÄŸÄ±n yakÄ±ndan takip edildiÄŸini, ekonomik temellerden uzaklaÅŸan saÄŸlÄ±ksÄ±z fiyat oluÅŸumlarÄ±na karÅŸÄ± gerekli tedbirlerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Bu çerçevede TCMB bünyesinde faaliyette bulunan BankalararasÄ± Para PiyasasÄ±'nda bankalarÄ±n borç alabilme limitlerini 11 Ocak'tan itibaren toplam 22 milyar TL'ye düÅŸürdü.

YabancÄ± para zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k oranlarÄ±nÄ± tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indiren TCMB, bu deÄŸiÅŸiklik ile finansal sisteme yaklaÅŸÄ±k 1.5 milyar dolar ilave likidite saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

TCMB, "Piyasalardaki geliÅŸmeler yakÄ±ndan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarÄ±nÄ± ve finansal istikrarÄ± korumak üzere ilave adÄ±mlar atÄ±labilecektir" dedi.

DOLAR NEDEN YÜKSELÄ°YOR?

Kapitalfx Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Enver Erkan, "Son iki TRY’de yaÅŸanan deÄŸer kaybÄ± %3,5’a yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda TRY, diÄŸer geliÅŸmekte olan ülke para birimlerinden negatif bir ayrÄ±ÅŸma içindedir. AslÄ±nda TRY’de son iki gündeki deÄŸer kaybÄ±nÄ±n nedenleri ile, KasÄ±m’dan bu yana süregelen deÄŸer kaybÄ±nÄ±n ana nedenleri birbirinden farklÄ± deÄŸildir. En baÅŸta, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi merkezinde oluÅŸan siyasi tansiyon ve bu çerçevede oluÅŸan politik belirsizliÄŸin piyasalara bir negatiflik kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtelim. Bunun yanÄ±nda; son dönemde güvenlik riskine doÄŸru evrilmiÅŸ jeopolitik riskler geniÅŸ resimde Türk finansal varlÄ±klarÄ±nÄ± rahatsÄ±z etmektedir. Bunun yanÄ±nda; Fitch’in ay sonunda yapacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmede ciddi bir not indirimi riski söz konusudur. Kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n tutumlarÄ±, son deÄŸerlendirmelerden sonra geçen birkaç ay içerisinde daha da negatifleÅŸmiÅŸ görünüyor. Nitekim; Moody’s’in geçtiÄŸimiz gün bankacÄ±lÄ±k sektörü ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± olumsuz deÄŸerlendirmeler bunu göstermektedir. Bunun yanÄ±nda; Türkiye’de enflasyonun yükseliÅŸ trendine girmiÅŸ olmasÄ± ve önümüzdeki aylarda da yükseleceÄŸi beklentisi gözlerin Merkez BankasÄ±’na çevrilmesine neden olmaktadÄ±r ve bu çerçevede Merkez BankasÄ±’ndan henüz bir faiz aksiyonu sinyali gelmiyor olmasÄ± TRY’nin deÄŸer kaybÄ±nda etkin olan bir diÄŸer iç faktör olarak ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. Reel faiz negatifte kaldÄ±ÄŸÄ± sürece de bu eÄŸilimin böyle devam etmesi beklenebilir" ÅŸeklinde belirtti. Erkan ÅŸunlarÄ± ekledi:

"Bu hareketler küresel USD hareketinin sakin olduÄŸu bir zaman diliminde yaÅŸanmaktadÄ±r. Trump’Ä±n ekonomik paketine iliÅŸkin beklentiler ve güncel Fed dot plot’larÄ± USD’de de ilerleyen günlerde ivmeli bir hareket olabileceÄŸi beklentisini ortaya koymaktadÄ±r.

Opsiyon sözleÅŸmelerinde 3,75 sonrasÄ±nda yeni alÄ±m opsiyonlarÄ±nÄ±n açÄ±labileceÄŸine yönelik bir eÄŸilim mevcut. OpsiyonlarÄ±n nosyonal deÄŸerleri 3,75’i bir ana dirençten çok bir dinlenme noktasÄ± olarak göstermekteydi. 3,80 üzerine dizilebilecek opsiyon sözleÅŸmeleriyle beraber ana hareket alanÄ± 3,90’a kadar uzayabilir."

DOLAR VE EURO'DA YENÄ° REKORLAR GELÄ°R MÄ°?

XTB Menkul DeÄŸerler AraÅŸtÄ±rma Müdürü Arzu Toktay, "Küresel veri takviminin zayÄ±f seyrettiÄŸi haftaya güç kaybÄ±yla baÅŸlayan Türk LirasÄ± ile, Euro/TL ve Dolar/TL paritelerinde yeni rekor seviyeler görülmeye devam ediyor. Trump’Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± seçilmesi ardÄ±ndan hÄ±zla yükselen Dolar Endeksi’nin (DXY) son günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± düzeltme hareketine ayak uyduramayan Türk LirasÄ±, diÄŸer geliÅŸmekte olan ülke para birimlerinden de negatif ayrÄ±ÅŸmayÄ± sürdürüyor. Bu noktada anayasa oylama sürecinin yanÄ± sÄ±ra para politikasÄ± beklentisinin de etkin rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz dedi.

Toktay ÅŸöyle devam etti: "TL ve TL cinsi varlÄ±klarda görülen deÄŸer kaybÄ±nÄ±n temel sebebi, merkez bankasÄ±nÄ±n faiz artÄ±rÄ±m silahÄ±nÄ± kullanmaktan kaçÄ±nabileceÄŸi beklentisi. Ancak, Dolar kurunun 3,70 üzerinde yerleÅŸmesi reel sektör için tehlike çanlarÄ±nÄ±n çalmasÄ± anlamÄ±na gelebilir. Öte yanda, Ocak ayÄ± sonunda deÄŸerlendirme yapmasÄ± beklenen Fitch’in olasÄ± not indirimi de, Türkiye’ye son ‘yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir’ notunu da kaybettirecektir. Tüm bu geliÅŸmelere Ocak ayÄ±nda yükseliÅŸini sürdürmesini beklediÄŸimiz enflasyonu da eklediÄŸimizde, merkez bankasÄ±nÄ±n faiz artÄ±rÄ±mÄ±nÄ± ötelemekten kaçÄ±nabileceÄŸini ve piyasa için ‘sürpriz’ denilebilecek bir karar alma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz ardÄ± etmiyoruz. 4,00 seviyesini gören Euro/TL paritesi, psikolojik bir direnç olmasÄ± sebebiyle bu seviye üzerinde kalÄ±cÄ± olamayabilir. Ancak bu durum paritede yükseliÅŸ trendinin sonlandÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmemeli. Gün içerisinde Euro/TL 3,95 – 3,90 desteklerine geri çekilebilir. Dolar/TL’de ise 3,75 – 3,70 destekleri önemli"

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° GÖRÜÅžMELERÄ° BAÅžLADI

YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n siyasi endiÅŸeler arasÄ±nda gösterdiÄŸi ve ana senaryo olmasa da erken seçim riskini de içeren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin teklifin görüÅŸmeleri dün baÅŸladÄ±.

BaÅŸkanlÄ±k sistemini öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk turu çerçevesinde teklifin tümüne iliÅŸkin görüÅŸmeler tamamlanarak, 338 oyla maddelerine geçilmesi dün gece kabul edildi.Teklifin TBMM'de kabulü durumunda anayasal gereklilik olan 60 günün geçmesinin ardÄ±ndan Nisan ayÄ±nda referandum düzenlenecek.