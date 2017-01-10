Benzine yine zam

AkaryakÄ±t daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri benzine dÃ¼n akÅŸam 7 kuruÅŸ zam yaptÄ±.

Benzin fiyatlarÄ±na 7 kuruÅŸ zam geldi. Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geçerli olacak zam ile benzinin litre fiyatÄ± ortalama Ä°stanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, Ankara'da 5,23 liradan 5,30 liraya, Ä°zmir'de ise 5,21 liradan 5,28 liraya yükselecek.

KÜÇÜK ÇAPLI DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KLER OLABÄ°LÄ°R

DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere göre küçük çaplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gösteriyor.