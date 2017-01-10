Merkez BankasÄ± dolarÄ±n yÃ¼kseliÅŸine bÃ¶yle mÃ¼dahale etti

Merkez BankasÄ±, likidite hamlesi ile dolarÄ±n yÃ¼kseliÅŸini durdurdu.

Merkez BankasÄ± günlerdir yükseliÅŸi devam eden dolara karÅŸÄ± likidite hamlesi yaptÄ±. Piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak saÄŸlandÄ±. Merkez BankasÄ±'nÄ±n müdahalesinin ardÄ±ndan gün içerisinde 3,78'i gören gören dolar, 3,74'e geriledi.Güne yükseliÅŸle baÅŸlayan ve 3,7873 ile tarihi zirvesine çÄ±kan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) açÄ±klamasÄ± ile 3,74'ün altÄ±na indi.Dolar/TL gün içinde tarihi zirvesini test etse de TCMB'den gelen açÄ±klama ile düÅŸüÅŸe geçti ve 3,7391'e kadar geriledi.

"SAÄžLIK FÄ°YAT OLUÅžUMLARINA KARÅžI TEDBÄ°R ALINACAK"

TCMB tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada piyasalarda gözlenen aÅŸÄ±rÄ± oynaklÄ±ÄŸÄ±n yakÄ±ndan takip edildiÄŸi ve ekonomik temellerden uzaklaÅŸan saÄŸlÄ±ksÄ±z fiyat oluÅŸumlarÄ±na karÅŸÄ± gerekli tedbirlerin alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi.AyrÄ±ca, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan BankalararasÄ± Para PiyasasÄ±nda bankalarÄ±n borç alabilme limitleri 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar TL'ye düÅŸürülürken, yabancÄ± para zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k oranlarÄ± da tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi. TCMB açÄ±klamasÄ±nda bu deÄŸiÅŸiklik ile finansal sisteme yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyar dolar ilave likidite saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± kaydedildi.

DOLAR 3,74'E GERÄ°LEDÄ°

Gün içinde 3,7873 ile tarihi zirvesine çÄ±kan dolar/TL TCMB açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3,74'ün altÄ±na geriledi ve saat 14.40 itibarÄ±yla 3,7520 seviyelerinden alÄ±cÄ± buluyor. Åžu dakikalarda avro/TL 3,9720 seviyesinden, sterlin/TL ise 4,5600 seviyesinden iÅŸlem görüyor.Analistler, TCMB açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan döviz kurlarÄ±ndaki spekülatif yükseliÅŸin sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yurt içinde siyasi gündem, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise ABD'de açÄ±klanacak verilerin takip edileceÄŸini ifade etti.Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,7850 seviyesinin direnç konumuna geldiÄŸini aktaran analistler, 3,7250 seviyesinin ise destek olarak öne çÄ±kabileceÄŸini dile getirdi.