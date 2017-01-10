THY bu yÄ±lki hedefini aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 10,1 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Türk Hava YollarÄ±, Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açÄ±klamasÄ±nda, Yönetim Kurulunca kabul edilen 2017 yÄ±lÄ± bütçesi çerçevesinde ortaklÄ±ÄŸÄ±n bu yÄ±la iliÅŸkin hedef ve beklentilerini paylaÅŸtÄ±. Bu yÄ±l iç hatlarda 32 milyon, dÄ±ÅŸ hatlarda 37 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, Amerika ve Avrupa'da herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmaksÄ±zÄ±n, Türkiye'de yüzde 12, Afrika'da yüzde 7, Uzak DoÄŸu'da yüzde 2 ve Orta DoÄŸu'da yüzde 8 kapasite artÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirerek toplamda yüzde 3 artÄ±ÅŸla 177 milyar arz edilen koltuk kilometreye (AKK) ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

YOLCU DOLULUK ORANI YÜZDE 76-77 OLABÄ°LÄ°R

AçÄ±klamada, 2017 yÄ±lÄ±nda yolcu doluluk oranÄ±nÄ±n yüzde 76-77 aralÄ±ÄŸÄ±nda olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ve yüzde 7 artÄ±ÅŸla 920 bin ton kargo taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda toplam akaryakÄ±t tüketiminde yüzde 3 artÄ±ÅŸ öngörüldüÄŸü belirtilen açÄ±klamada, "2017 yÄ±lÄ± hedge dahil ortalama jet yakÄ±tÄ± maliyetinin ton baÅŸÄ±na 584 dolar olacaÄŸÄ± varsayÄ±lmaktadÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 10,1 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Birim giderlerde yüzde 3-5 arasÄ±nda düÅŸüÅŸ hedeflenmektedir. Yüzde 17-19 arasÄ±nda faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjÄ± hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.