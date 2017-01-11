Cari aÃ§Ä±k beklenenin altÄ±nda kaldÄ±

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± verilerini aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, aÃ§Ä±k kasÄ±mda 2,2 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± verilerine göre, cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ±, 2016'nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleÅŸti.12 aylÄ±k cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± ise 33 milyar 651 milyon dolara yükseldi. Cari açÄ±k ocak-kasÄ±mda 28,6 milyar dolar açÄ±k verdi.

BEKLENTÄ°NÄ°N ALTINDA

Eylül ve ekimde 1.6 milyar dolar açÄ±k veren cari iÅŸlemler dengesinin kasÄ±m ayÄ±nda 2.6 milyar dolar açÄ±k vermesi bekleniyordu.

KAYNAÄžI BELLÄ° OLMAYAN PARA GÄ°RÄ°ÅžÄ°

KaynaÄŸÄ± belli olmayan para giriÅŸi olarak nitelendirilen Net Hata Noksan kalemi, kasÄ±mda 2.73 milyar dolar, Ocak-KasÄ±m döneminde ise 9.63 milyar dolar oldu.Ödemeler dengesi tablosundaki dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre 199 milyon dolar azalarak 2 milyar 888 milyon dolara düÅŸerken, hizmetler dengesi fazlasÄ± 292 milyon dolar azalarak 1 milyar 2 milyon dolara geriledi.

141 MÄ°LYON DOLAR NET Ä°HRACAAT

Parasal olmayan altÄ±n kaleminde, KasÄ±m 2015'te 131 milyon dolar net ithalat gerçekleÅŸmiÅŸken, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda 141 milyon dolar net ihracat kaydedildi. Hizmetler dengesi altÄ±nda seyahat gelirleri 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre 209 milyon dolar azalarak 1 milyar 295 milyon dolara, seyahat giderleri de 113 milyon dolar azalarak 340 milyon dolara geriledi.Birincil gelir dengesi açÄ±ÄŸÄ±, KasÄ±m 2015 ayÄ±na göre 176 milyon dolar azalarak 476 milyon dolara düÅŸtü. Birincil gelir dengesi kalemi altÄ±nda yatÄ±rÄ±m geliri kaleminden kaynaklanan net çÄ±kÄ±ÅŸlar, 203 milyon dolar azalarak 407 milyon dolar oldu.

FÄ°NANS HESABI

DoÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlardan kaynaklanan net giriÅŸler (net yükümlülük artÄ±ÅŸÄ±), 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre 250 milyon dolar artarak 444 milyon dolar tutarÄ±nda gerçekleÅŸti. Portföy yatÄ±rÄ±mlarÄ± 2 milyar 693 milyon dolar tutarÄ±nda net çÄ±kÄ±ÅŸ kaydedildi. Alt kalemler itibarÄ±yla incelendiÄŸinde, yurtdÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸiklerin hisse senedi piyasasÄ±nda 504 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasÄ±nda 1 milyar 814 milyon dolar net satÄ±m yaptÄ±klarÄ± görüldü.YurtdÄ±ÅŸÄ±nda ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 513 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diÄŸer sektörler 500 milyon dolar tutarÄ±nda net borçlanma gerçekleÅŸti. DiÄŸer yatÄ±rÄ±mlar kaleminde 1 milyar 4 milyon dolar tutarÄ±nda net giriÅŸ (net yükümlülük artÄ±ÅŸÄ±) gerçekleÅŸti. DiÄŸer yatÄ±rÄ±mlar altÄ±nda, yurtiçi bankalarÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ± muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlÄ±klarÄ± 784 milyon dolar ve yurtdÄ±ÅŸÄ± bankalarÄ±n yurtiçi bankalardaki mevduatlarÄ± ise 1.224 milyon dolar tutarÄ±nda net artÄ±ÅŸ kaydedildi.YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diÄŸer sektörler, sÄ±rasÄ±yla 125 milyon dolar ve 669 milyon dolar net kullanÄ±m gerçekleÅŸtirildi. Resmi rezervler 788 milyon dolar azaldÄ±.