Merkez BankasÄ±'nÄ±n mÃ¼dahalesi iÅŸe yaramadÄ± dolar yine rekora koÅŸuyor

Haftaya rekorla baÅŸlayan dolara Merkez BankasÄ±ndan mÃ¼dahale gelmiÅŸti. Ancak iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dolar tekrar 3.89'u gÃ¶rdÃ¼.

Rekor üstüne rekor kÄ±ran dolarda Merkez BankasÄ±'nÄ±n son müdahalesi de iÅŸe yaramadÄ±. Son dönemde geliÅŸmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrÄ±ÅŸmasÄ± hÄ±zlanan TL'nin bu sabah bir ara dolar karÅŸÄ±sÄ±ndaki deÄŸer kaybÄ± yüzde 2.5'i aÅŸarken, dolar/TL 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test etti.

EURO 4.1'Ä° GÖRDÜ

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karÅŸÄ±sÄ±ndaki deÄŸer kaybÄ± da yüzde 2'yi aÅŸtÄ±. Sabah saatlerinde hacimsiz piyasada görülen sert yükseliÅŸin ardÄ±ndan saat 08.35'te dolar/TL 3.8550/3.8660, euro/TL ise 4.0674/4.0733 seviyesinde bulunuyor.Sepet bazÄ±nda TL de 4.0017'ye kadar yükseldikten sonra aynÄ± saatte 3.9600/3.9613 seviyesinde.

DOLAR 3.89'A ÇIKTI

Dolar ise sabah saatlerinde 3.8950'yi görerek tarihi rekor kÄ±rdÄ±. Saat 09.00 itibari ile ise dolar 3.8560 seviyelerinde seyretti.

''Ä°LAVE ADIMLAR ATILABÄ°LÄ°R'' MESAJI

Merkez BankasÄ± dün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak saÄŸlamÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da "Piyasalardaki geliÅŸmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarÄ±nÄ± ve finansal istikrarÄ± korumak üzere ilave adÄ±mlar atÄ±labilecek" denilmiÅŸti.