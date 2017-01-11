Bu makineyle kÄ±yafetlerinizi katlamanÄ±za gerek kalmayacak

Bir Japon ÅŸirketinin tasarladÄ±ÄŸÄ±, kÄ±yafet katlama makinesi 2 ay sonra satÄ±ÅŸa sunulacak.

Japonya merkezli bir ÅŸirketi tarafÄ±ndan üretilen çamaÅŸÄ±r katlayan robot "Laundroid", Las Vegas'taki CES teknoloji fuarÄ±nda tanÄ±tÄ±ldÄ±.Birçok kiÅŸinin hayalindeki bir robot, 10 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma sonunda gerçek oldu. Japonya merkezli Seven Dreamers ÅŸirketi tarafÄ±ndan üretilen "Laundroid", Las Vegas'taki CES teknoloji fuarÄ±nda tanÄ±tÄ±ldÄ±. BBC'ye konuÅŸan Seven Dreamers BaÅŸkanÄ± Shin Sakane, robota 2 yÄ±l içinde çamaÅŸÄ±r yÄ±kama ve kurutma fonksiyonlarÄ±nÄ±n da ekleneceÄŸini söyledi.