Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/01/2017 16:32

Dolar yeniden rekor kÄ±rdÄ±

dolar

Sabah saatlerinde 3.8925 seviyesinde olan dolar 3.8973 seviyesini gÃ¶rerek yeni rekorunu kÄ±rdÄ±

Son dönemde siyasi endiÅŸeler ve TCMB'nin TL'deki deÄŸer kaybÄ±nÄ±n önüne geçmek için gerekli adÄ±mlarÄ± atamayabileceÄŸi endiÅŸesi ile geliÅŸmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrÄ±ÅŸan TL'deki deÄŸer kaybÄ± bu sabah hacimsiz piyasada lokal döviz talebi ile hÄ±zlanÄ±rken, oldukça kÄ±sa bir süre içinde TL dolar ve euro karÅŸÄ±sÄ±nda tarihi düÅŸük seviyeleri test etti.

TCMB'nin dün attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar yeterli bulunmazken, faiz artÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yönünde beklentilerin arttÄ±ÄŸÄ± piyasada TCMB'nin dünkü açÄ±klamasÄ±nda da belirttiÄŸi "ilave adÄ±mlar" izlenecek.TL'nin bu sabah dolar karÅŸÄ±sÄ±ndaki deÄŸer kaybÄ± bir ara yüzde 2.5'i aÅŸarken, 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test eden dolar/TL sonrasÄ±nda tekrar gevÅŸedi. Kur saat 13.13 itibari ile 3.8460 seviyesinden iÅŸlem gördü.Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karÅŸÄ±sÄ±ndaki deÄŸer kaybÄ± da yüzde 2'yi aÅŸtÄ±. Kur, saat 13.13 itibari ile 4.04 seviyesinden iÅŸlem gördü.TL'nin dolar karÅŸÄ±sÄ±ndaki deÄŸer kaybÄ± yÄ±lbaÅŸÄ±nda bu yana ise yüzde 9.4'e ulaÅŸtÄ±.

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