Dolar ve euro gÃ¼ne zirveye yakÄ±n baÅŸladÄ±

Ä°Ã§ politikada anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÄŸlÄ± gerginliklerin etkisiyle dolar ve euro yine gÃ¼ne zirvede baÅŸladÄ±

Dolar, dünkü 3.9422 liralÄ±k rekor düzeyin ardÄ±ndan yeni güne 3.88 liranÄ±n üzerinde, dün 4.1292 lira zirve yapan euro da yeni güne 4.12 liranÄ±n üzerinde baÅŸladÄ±.Küresel düzeyde en kötü performansÄ± gösteren Türk lirasÄ±nÄ±n yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana dolar karÅŸÄ±sÄ±ndaki kaybÄ± yüzde 8.6’yÄ± buldu. Küresel düzeyde en kötü ikinci performansÄ± gösteren Meksika pesosunun aynÄ± dönemdeki kayÄ±plarÄ± ise yüzde 4.9 düzeyinde kaldÄ±.