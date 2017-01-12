Ä°ngiltere TÃ¼rk berber ve kuafÃ¶r malzemeleri toptancÄ±sÄ± ve satÄ±ÅŸÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin erkek Ã¼rÃ¼nlerinin bir numaralÄ± isimleriyle imzalanan anlaÅŸma ile Barber Trade BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™taki tek yetkili distrÃ¼bÃ¼tÃ¶rÃ¼ olarak son yÄ±llarda dikkat Ã§ekmiÅŸti. YÄ±llardÄ±r Ä°ngiltere'de mÃ¼ÅŸterilerilerin hem kalitesi ile hemde fiyatlarÄ± ile Barber Trade her zaman Ã¶ncelilkli tercihleri olmuÅŸ. MÃ¼ÅŸterilerine kolay ve hÄ±zlÄ± olan online sipariÅŸi Ã¶neren Halil ErdoÄŸan, bu sayede daha uygun fiyatlara da eriÅŸebileceklerini belirtiyor.

Avrupa AjansÄ± (AVA) Londra- KurulduÄŸu 2008 yÄ±lÄ±ndan, günümüze kadar berber sektörüne büyük hizmetler de bulunmuÅŸ bir firma Barber Trade. GeçtiÄŸimiz günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma ile de bu sektörde her geçen gün gücünü hÄ±zla arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Türkiye’nin erkek ürünlerinin bir numaralÄ± isimleriyle imzalanan anlaÅŸma ile Barber Trade BirleÅŸik KrallÄ±k’taki tek yetkili distrübütörü olarak son yÄ±llarda dikkat çekmiÅŸti. Åžimdi kendi markalarÄ±nÄ± çÄ±kararak dünya devi olma yolunda ilerliyorlar. Vonel markasÄ±nÄ±, Ä°ngiltere sosyetesinin vazgeçilmez ürünlerini arasÄ±na sokan Barber Trade ÅŸirketi, Londra'daki baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸirketler arasÄ±nda adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±. Arko, Arko men, Derby, Jaguar, Panasonic, Wahl, Zenix, Gillette, Selin, Evyap, Fonex, Alpeda, Astra, Duru, Timpa, Moser gibi gibi Türk berberlerinin vazgeçilmez ihtiyaçlarÄ± için www.barbertrade.com veya beyiz.com tÄ±klamanÄ±z yeterli.

Genç yaÅŸta yakaladÄ±ÄŸÄ± giriÅŸim ve baÅŸarÄ±larÄ±yla tanÄ±nan ve takdir gören Halil ErdoÄŸan konu ile ilgili ÅŸu bilgileri verdi.

“Öncelikle müÅŸterilerimize bu haberi vermekten memnuniyetlerimi belirtmek isterim. Bizler müÅŸterilerimize en kaliteli ve en hesaplÄ± ürünler sunmaktayÄ±z ve Türkiye’nin tanÄ±nmÄ±ÅŸ markalarÄ±nÄ± onlarla buluÅŸturmaktan gururluyuz herkes tarafÄ±ndan bilinmekteki bizler bu sektöre marka ve deger kazandÄ±rdÄ±k” diyerek söze baÅŸlayan Halil ErdoÄŸan, daha sonra kÄ±saca ÅŸirketin amaç ve hizmetlerine deÄŸindi: "Ä°ngiltere genelindeki tüm Türkiye kökenli berberlerimizi hepsini bir çatÄ± altÄ±nda toplamak ve onlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± giderebilmek, bulunduklarÄ± bölgelerde tanÄ±tmak, müÅŸterilerin Türk berberlerine daha kolay ulaÅŸabilecekleri platformlar ve sosyal medyayÄ± kullanarak onlara daha kolay eriÅŸmelerini saÄŸlamaktayÄ±z. Parlementodaki HAIR CO bölümüne bakan ve Biritish Barber ASSOCATION yönetimi ve üyeleri olarak, Türk berberlerini koruma altÄ±na alacak bir rapor sunduk ve önümüzdeki yÄ±llarda Türk berberciliÄŸi Ä°ngiltere’de marka olarak deÄŸerini koruma altÄ±na alacaÄŸÄ±z” dedi.

YÄ±llardÄ±r Ä°ngiltere'de müÅŸterilerilerin hem kalitesi ile hemde fiyatlarÄ± ile Barber Trade herzaman öncelilkli tercihleri olmuÅŸ. MüÅŸterilerine kolay ve hÄ±zlÄ± olan online sipariÅŸi öneren Halil ErdoÄŸan, bu sayede daha uygun fiyatlara da eriÅŸebileceklerini belirtiyor. Online sipariÅŸ le uygun fiyat yanÄ±nda hediyelerde kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek sözlerini noktalÄ±yor.

Birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± firmalar hakkÄ±nda da bilgiler veren ErdoÄŸan ÅŸöyle devam etti

“Barber Trade Türkiye’nin markalarÄ±nÄ± Ä°ngiltere’ye taÅŸÄ±yan tek yetkili firma özelliÄŸi taÅŸÄ±makta. AynÄ± zamanda Vonel markamÄ±z ve birçok markamÄ±z ile sektörde emin adÄ±mlarla ilerliyoruz. Avrupa BirliÄŸi uyum paketinde yer alan üretim standartlarÄ± bölümüde yer alan maddeye göre, birçok firma artÄ±k AB ülkelerine ihracat yapamayacaktÄ±r ve ürünlerin marka tescili olmadan hiç bir ürün herhangi bir AB ülkesine getirilemiyecektir. Barber Trade olarak Türkiye’nin tanÄ±nmÄ±ÅŸ, bu standartlara uyan ve üretim kalitesini yakalayan firmalarla çalÄ±ÅŸmaktayÄ±z. MüÅŸterilerimize daima kaliteli ve standartlara uygun ürünler getirmekteyiz” DEDÄ°.

Türkiye’nin erkek berber ürünlerinin bir numaralÄ± isimleriyle imzalanan anlaÅŸma ile Beyiz ÅŸirketi BirleÅŸik KrallÄ±k’taki tek yetkili distrübütörü olarak son yÄ±llarda dikkat çekmiÅŸti.

Halil ErdoÄŸan, Türkiye'de DTÄ°K ToplantÄ±larÄ±na katÄ±larak ÅŸirketlerini uluslararasÄ± alanda büyütme amacÄ±nda

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