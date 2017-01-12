Bakan TÃ¼fenkci Dolar manipÃ¼lasyona uÄŸradÄ± dedi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin dolarÄ±n manipÃ¼le edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Tüfenkci, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin, "Nereden, hangi kimlikle bakarsanÄ±z bakÄ±n, bu asla ve asla bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil." dedi. Tüfenkci ayrÄ±ca, Döviz kurundaki yükselmeyle ilgili "Manipüle edildiÄŸi noktasÄ±nda güçlü veriler var." Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci, Anadolu AjansÄ± Editör MasasÄ±'na gündeme dair açÄ±klamalarda bulundu.

"ASLA BÄ°R REJÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° DEÄžÄ°L"

Tüfenkci, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin, "Nereden, hangi kimlikle bakarsanÄ±z bakÄ±n, bu asla ve asla bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil. Rejimin, Cumhuriyetin nitelikleri açÄ±k açÄ±k belirlenmiÅŸ, kuruluÅŸ felsefesindeki ilkeler belirlenmiÅŸ. Bununla alakalÄ± hiçbir deÄŸiÅŸiklik yok. Sadece yönetimsel, sistemle ilgili deÄŸiÅŸiklik var." dedi.

"DOLARDA MANÄ°PÜLASYON VAR"

Döviz kurundaki yükselmeyle ilgili Tüfenkci, "Manipüle edildiÄŸi noktasÄ±nda güçlü veriler var. Özellikle bazÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± ve yurt içinde faaliyet gösteren fonlarÄ±n hÄ±zlÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± var. Hükümet olarak da Merkez BankamÄ±zla bunu yakÄ±ndan izliyoruz." diye konuÅŸtu.

"SÄ°CÄ°L AFFINDAN YAKLAÅžIK 1 MÄ°LYON 500 BÄ°N ESNAF YARARLANACAK"

Sicil affÄ±nÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 12 milyon 500 bin kiÅŸiyi ilgilendiren bir yasa tasarÄ±sÄ± olduÄŸunu belirten Bakan Tüfenkci, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu sadece iÅŸletmeler, sadece sanayicilerimize yönelik diye düÅŸünmememiz lazÄ±m. BunlarÄ±n yanÄ±nda özellikle kredi kartÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaÅŸayanlarÄ±n 6 ay içerisinde ya borcunun tamamÄ±nÄ± ya da çeklerini/senetlerini ödedikleri halde kara listeden 5 yÄ±ldan önce çÄ±kamÄ±yorlardÄ±. Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapÄ±lanlar bu haktan faydalanacaklar. Sicil affÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin arasÄ±nda esnafÄ±mÄ±zÄ±n yararlanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz."

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