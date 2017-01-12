Fitch Ratings'ten flaÅŸ TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings TÃ¼rkiye ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Türkiye'nin finansman ihtiyacÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±na raÄŸmen kamu finansmanÄ±nÄ±n da güçlü olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Kredi derecelendirme kuruluÅŸunun, Londra'da küresel ekonomik geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±daki sunum notlarÄ±nda, "Türkiye'nin dÄ±ÅŸ finansman ihtiyacÄ± yüksek, politik risk yüksek. Kamu finansmanÄ± ise halen güçlü." deÄŸerlendirmelerine yer verildi.

Fitch'in Küresel Reyting BaÅŸkanÄ± James McCormack ise Fitch Ratings'ten bir heyetin hali hazÄ±rda Türkiye'de olduÄŸunu belirterek, negatif görünümünün risklerde yükseliÅŸe iÅŸaret ettiÄŸini, not indirimi riskinin olduÄŸunu söyledi.

Fitch BaÅŸekonomisti Brian Coulton ise ABD'nin para politikasÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek, "Bizim temel senaryomuz küresel ekonomik büyümenin artmasÄ±. Özel sektör yatÄ±rÄ±mlarÄ± iyileÅŸtikçe rahatlayan ABD'nin mali politikasÄ±, Rusya ve Brezilya'daki ekonomik dengelenme de bunu destekleyecektir." ifadelerini kullandÄ±.

Coulton, küresel ekonomide yükselen ekonomik milliyetçilik nedeniyle aÅŸaÄŸÄ± yönlü risklerin artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸini belirtti.

EMEA Bölgesi Kredi Derecelendirme BaÅŸkanÄ± Ed Parker ise, "Tüm ülkeler içerisinde negatif görünümle deÄŸerlendirdiklerimizin sayÄ±sÄ± pozitif olarak deÄŸerlendirdiklerimizin yaklaÅŸÄ±k 6 katÄ±. Küresel reyting görünümleri 2017 yÄ±lÄ±nda açÄ±k bir ÅŸekilde aÅŸaÄŸÄ± yönlü." ifadelerini kullandÄ±.

Parker geliÅŸmekte olan ekonomilere iliÅŸkin olarak odak noktasÄ±nÄ±n bu ülkelerin artan emtia fiyatlarÄ±na ve ABD'nin olasÄ± faiz artÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n etkilerine karÅŸÄ± duruÅŸunun olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Fitch'in Küresel Åžirket OperasyonlarÄ± Sorumlusu Alex Griffiths de "Avrupa'da Brexit'e iliÅŸkin ve Avrupa'daki diÄŸer potansiyel ÅŸoklara dair siyasi belirsizlik ÅŸirketlerin risk iÅŸtahÄ±nÄ± azaltabilir. Bu da ÅŸirketlerin yönetim kurullarÄ±nÄ±n sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± düÅŸük tutmasÄ±na neden olabilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.