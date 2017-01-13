Ana Sayfa | EKONOMÄ° 13/01/2017 10:08

SÃ¼rÃ¼cÃ¼lere kÃ¶tÃ¼ haber benzine zam yine kapÄ±da


YarÄ±ndan itibaren hem benzine hem de motorine zam geliyor.

Petrol Ürünleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±, 14 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarÄ±na zam geleceÄŸini duyurdu. PÜÄ°S'ten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre benzin fiyatlarÄ±nda 14 kuruÅŸ ve motorin fiyatlarÄ±nda ise 12 kuruÅŸ zam bekleniyor.

Ä°KÄ° GÜN ÖNCE DE ZAM GELDÄ°

Benzin fiyatlarÄ±na da iki gün önce 11 Ocak 2017 itibariyle 7 kuruÅŸ zam gelmiÅŸti. Yeni fiyatlarla birlikte Ä°stanbul'da benzinin fiyatÄ±nÄ±n 5 lira 26 kuruÅŸa, Ankara'da benzinin fiyatÄ±nÄ±n 5 lira 31 kuruÅŸa, Ä°zmir'de ise benzinin fiyatÄ±nÄ±n 5 lira 28 kuruÅŸa çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

OTOGAZA DA ZAM

PÜÄ°S dün otogaza 4-5 kuruÅŸluk zam geleçeÄŸini duyurmuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bakan Zeybekci TL normal seyrine dÃ¶necektir dedi

Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, TÃ¼rk ekonomisi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaparak, "TÃ¼rk lirasÄ±nÄ±n normal seyrine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz. Biter, bitmemesi iÃ§in bir neden yok." dedi.

Fitch Ratings

Fitch Ratings'ten flaÅŸ TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings TÃ¼rkiye ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±


Bakan TÃ¼fenkci Dolar manipÃ¼lasyona uÄŸradÄ± dedi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin dolarÄ±n manipÃ¼le edildiÄŸini sÃ¶yledi.