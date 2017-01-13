Bakan Zeybekci TL normal seyrine dÃ¶necektir dedi

Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, TÃ¼rk ekonomisi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaparak, "TÃ¼rk lirasÄ±nÄ±n normal seyrine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz. Biter, bitmemesi iÃ§in bir neden yok." dedi.

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'na konuk oldu. Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TL'nin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda hÄ±zla deÄŸer kaybetmesine dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Merkez BankasÄ±'nÄ±n eli kolu baÄŸlÄ± deÄŸil, müdahale gücü var. Elinde çok fazla enstrüman var" ifadelerini kullandÄ±.

DÖVÄ°ZDEKÄ° ARTIÅž

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, döviz kurundaki artÄ±ÅŸa iliÅŸkin, "Merkez BankasÄ±nÄ±n elinde çok fazla enstrüman ve yaklaÅŸÄ±m vardÄ±r. Genel itibarÄ±yla Merkez BankasÄ±ndan birilerinin beklediÄŸi, yapmasÄ±nÄ± istedikleri yaklaÅŸÄ±m piyasaya döviz satarak müdahale etmesidir. Benim görüÅŸüm bu yanlÄ±ÅŸ bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Daha baÅŸka enstrümanlar vardÄ±r. Türkiye ekonomik anlamda çok güçlü bir ülkedir. DünyanÄ±n en büyük 16. büyük ekonomisinden bahsediyoruz." dedi.

"TL NORMAL SEYRÄ°NE DÖNECEKTÄ°R"

Zeybekci sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasÄ±nÄ±n normal seyrine döndüÄŸünü göreceÄŸiz. (Türk lirasÄ±nÄ±n negatif ayrÄ±ÅŸmasÄ±) Biter, bitmemesi için bir neden yok.

"HAREKETLÄ°LÄ°K SPEKÜLATÄ°F"

Türkiye'nin döviz sorumluluklarÄ±yla ilgili yerine getiremeyeceÄŸi bir durum yok. Kurun bir risk olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Piyasadaki hareketlilik spekülatif. 50-60 milyon dolarla iÅŸlem yapan kar peÅŸindeki spekülatörler de var."